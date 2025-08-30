Se acabó la paciencia: Red Bull Racing le pone fecha a Yuki Tsunoda

Red Bull Racing sigue sin encontrar respuestas en el segundo coche. Desde que se fue Adrian Newey (actualmente en Aston Martin), el equipo entró en un bucle en el que Max Verstappen logra hacer mucho con poco y el segundo corredor lucha sin poder obtener buenos resultados, independientemente del nombre.

Primero lo sufrió Checo Pérez y el equipo tomó la decisión de despedirlo. Sin embargo, rápidamente salió a la luz que el problema no era el mexicano. Liam Lawson apenas duró dos carreras como su reemplazo y ahora Yuki Tsunoda tampoco está pudiendo destacar.

El japonés está 18° en la tabla del Mundial de Pilotos con apenas 10 puntos (contra los 187 de Verstappen) y este sábado volvió a decepcionar al quedar eliminado en Q2 de la clasificación del Gran Premio de Países Bajos. En este contexto, desde Red Bull le pusieron fecha para demostrar que tiene lo que se necesita para el segundo asiento.

Helmut Marko le puso un plazo a Yuki Tsunoda

“Debe acercarse a Max y ofrecer ese nivel de rendimiento de forma constante. Por eso hemos pospuesto las fechas de las opciones más adelante; ahora observaremos las próximas carreras y entonces se tomará una decisión”, aseguró Helmut Marko en diálogo con la prensa tras la qualy del GP de Países Bajos.

Sin embargo, más adelante el asesor de Red Bull fue más claro sobre la fecha: “Yo diría que alrededor de México”. De esta manera, Helmut dejó en claro que le darán hasta el domingo 26 de octubre a Yuki Tsunoda para demostrar su valía. De no convencer, el equipo volverá a cambiar de piloto de cara a la temporada 2026.

