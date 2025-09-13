El mediocentro Edson Álvarez abandonó el West Ham de Inglaterra y se embarcó en una nueva aventura en el Fenerbahce de Turquía, un futbol muy distinto y con otra idiosincrasia. El jugador fue pedido por José Mourinho, un entrenador que fue despedido apenas llegó al equipo.

Ante esta nueva vida, el jugador habló al respecto en diálogo con la periodista Miroslava Montemayor: “Han sido semanas de mucho aprendizaje, muy duras. Ahora me encuentro con esto que me pasó el sábado, pero bueno, todo es parte de. Estamos esperando resultados y esperemos que sea lo más leve posible”.

El futbolista de 29 años habló sobre lo que fue precisamente abandonar la que es considerada la mejor liga del mundo: “Fue una decisión muy difícil el hecho de saber que estaba dejando la Premier. Al final de cuentas tomé la decisión principalmente por mí, porque al final esta es mi carrera, es mi historia”.

Además, habló del rol del entrenador portugués para dejar suelo inglés: “Obviamente, y no es un secreto, porque se habló en todos lados de que gran parte de mi decisión fue por él, porque yo tuve mucho contacto con él antes de ir al Fener, él fue pieza clave”.

También reflexionó al conocer la noticia de su despido: “Obviamente que cuando te dan la noticia no es agradable escucharlo, pero bueno, también no me voy a quedar y me voy a tirar a llorar. Ya estoy ahí, creo que lo han visto, tenemos un equipo muy competitivo. Llegó ahí por el entrenador, pero también por parte de la directiva que me quería”.

¿Cómo fue el ciclo de José Mourinho en Fenerbahce?

Arribado en 2024, el experimentado director técnico luso dirigió 62 encuentros oficiales con lo de azul y amarillo, en los que cosechó 37 triunfos, 14 empates y 11 derrotas, significando el 67,21% de los puntos. No obtuvo títulos y fue despedido tras la eliminación del equipo en la Fase Previa de la UEFA Champions League 2025-26.