¿Qué necesita Barcelona para ser campeón de LaLiga de España 2025-26?

Barcelona tiene el trofeo de LaLiga 2025-26 prácticamente abrochado, pero Real Madrid todavía tiene chances matemáticas de arrebatarle el título, con el detalle que todavía deben enfrentarse y que allí el rival de toda la vida puede reavivar la lucha hasta el final.

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Lo que si hay que destacar es que los Merengues no tiene margen de error y necesitan ganar todo, incluido El Clásico, para tener alguna mínima chance de coronarse en la Primera División de España. En tanto, el cuadro catalán tiene todo listo para ser campeón.

Barcelona puede ser campeón de LaLiga en dos fechas

Barcelona le saca una diferencia de 9 puntos a Real Madrid con 15 puntos en juego. En este contexto, los Culés pueden ser campeones ni más ni menos que ante el rival de toda la vida en el Camp Nou o incluso antes:

¿Campeón la próxima jornada?: Es el escenario más complejo. Barcelona visitará a Osasuna y Real Madrid recibirá al Espanyol. Es probable que ambos ganen en esa fecha, quedando a 9 con 12. Pero si el Madrid pierde, estará la LaLiga prácticamente sentenciada.

Es el escenario más complejo. Barcelona visitará a Osasuna y Real Madrid recibirá al Espanyol. Es probable que ambos ganen en esa fecha, quedando a 9 con 12. Pero si el Madrid pierde, estará la LaLiga prácticamente sentenciada. Barcelona puede ser campeón en El Clásico: Cabe recordar que en dos jornadas se verán las caras y para desempatar se utiliza los resultados entre ambos. Si los dos ganan la próxima fecha y los Culés vencen a la Casa Blanca, el equipo será campeón en la cara de los de Madrid.

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Próximos rivales de Barcelona por LaLiga

Osasuna (V) | Jornada 34

Real Madrid (L) | Jornada 35

Alavés (V) | Jornada 36

Betis (L) | Jornada 37

Valencia (V) | Jornada 38

¿Cuándo fue la última vez que Barcelona ganó LaLiga?

La última vez que el Barcelona fue campeón de LaLiga fue en la temporada 2024-25, la anterior. En esa campaña, el equipo blaugrana tuvo un gran rendimiento y se quedó con el torneo sacándole 4 unidades al Real Madrid

Así está la tabla de posiciones de LaLiga 2025-26 antes de la Jornada 34