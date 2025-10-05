Alianza Lima llegó al empate ante Alianza Universidad en Huánuco. Eryc Castillo aprovechó otra gran asistencia de Sergio Peña y marcó el 1-1 parcial en el primer tiempo del partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú. Antes, le habían anulado un gol a Hernán Barcos. Y, sobre el final de la primera mitad, el VAR le negó el doblete a la ‘Culebra’.
Alianza UDH se había puesto en ventaja con el gol de Joffre Escobar en el amanecer del partido. Poco después, Hernán Barcos había aprovechado un buen pase de Sergio Peña y definió para el 1-1. Sin embargo, el VAR intervino y anuló el tanto de Alianza Lima por un offside muy fino y hasta polémico.
Finalmente, al minuto 36 del primer tiempo, y con merecimiento, los Blanquiazules llegaron a la igualdad. Nuevamente, Sergio Peña, con la cancha de frente, asistió a un Eryc Castillo en el área, quien definió para el 1-1 de buena manera.
Sorprendentemente, este fue el primer gol de Eryc Castillo en este Torneo Clausura. A su vez, fue el décimo tanto en este 2025, ya que había anotado tres tantos en el Apertura, otros tres por Libertadores y también tres por Copa Sudamericana.
ver también
Sergio Peña no calló ante su ausencia en la Selección Peruana: “Me sorprende…”
Finalmente, luego de que no le contabilizaron su asistencia a Hernán Barcos, Sergio Peña suma su primer pase-gol gracias a este 1-1 de Eryc Castillo. El ex del PAOK de Grecia llevaba dos goles en este Clausura y dos asistencias por Copa Sudamericana.
El gol anulado a Eryc Castillo
Antes del final del primer tiempo, Eryc Castillo anotaba el 2-1 para Alianza Lima, pero otra vez trazaron líneas. El VAR, comandado por Alejandro Villanueva, como lo hizo en el tanto anulado a Barcos, vio un fino offside de la ‘Culebra’. Así, su segundo tanto personal también quedó invalidado.
Sergio Peña, figura del primer tiempo, volvió a encontrar con ventaja al ecuatoriano. Tras un gran amague en el área, definió junto a un palo para el 2-1. Sin embargo, cuando el volante dio el pase, Castillo estaba ligeramente adelantado.
Alianza Universidad se quedó con un triunfazo ante Alianza Lima
Pese a ese empate y al gol anulado a Eryc Castillo, Alianza Universidad, como lo hizo en el primer tiempo, golpeó en el arranque del complemento. Yorleys Mena apareció para marcar el 2-1. El equipo de Roberto Mosquera aprovechó las deficiencias de la defensa blanquiazul.
La expulsión de Hernán Barcos en el segundo tiempo también condicionó a Alianza Lima en la búsqueda del empate. Es que con diez futbolistas, el partido se le complicó a pesar de ser más dominante con la pelota. No obstante, no pudo vencer la valla de Ítalo Espinoza.