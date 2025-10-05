Alianza Lima llegó al empate ante Alianza Universidad en Huánuco. Eryc Castillo aprovechó otra gran asistencia de Sergio Peña y marcó el 1-1 parcial en el primer tiempo del partido correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú. Antes, le habían anulado un gol a Hernán Barcos. Y, sobre el final de la primera mitad, el VAR le negó el doblete a la ‘Culebra’.

Alianza UDH se había puesto en ventaja con el gol de Joffre Escobar en el amanecer del partido. Poco después, Hernán Barcos había aprovechado un buen pase de Sergio Peña y definió para el 1-1. Sin embargo, el VAR intervino y anuló el tanto de Alianza Lima por un offside muy fino y hasta polémico.

Finalmente, al minuto 36 del primer tiempo, y con merecimiento, los Blanquiazules llegaron a la igualdad. Nuevamente, Sergio Peña, con la cancha de frente, asistió a un Eryc Castillo en el área, quien definió para el 1-1 de buena manera.

Sorprendentemente, este fue el primer gol de Eryc Castillo en este Torneo Clausura. A su vez, fue el décimo tanto en este 2025, ya que había anotado tres tantos en el Apertura, otros tres por Libertadores y también tres por Copa Sudamericana.

Finalmente, luego de que no le contabilizaron su asistencia a Hernán Barcos, Sergio Peña suma su primer pase-gol gracias a este 1-1 de Eryc Castillo. El ex del PAOK de Grecia llevaba dos goles en este Clausura y dos asistencias por Copa Sudamericana.

El gol anulado a Eryc Castillo

Antes del final del primer tiempo, Eryc Castillo anotaba el 2-1 para Alianza Lima, pero otra vez trazaron líneas. El VAR, comandado por Alejandro Villanueva, como lo hizo en el tanto anulado a Barcos, vio un fino offside de la ‘Culebra’. Así, su segundo tanto personal también quedó invalidado.

Sergio Peña, figura del primer tiempo, volvió a encontrar con ventaja al ecuatoriano. Tras un gran amague en el área, definió junto a un palo para el 2-1. Sin embargo, cuando el volante dio el pase, Castillo estaba ligeramente adelantado.

Alianza Universidad se quedó con un triunfazo ante Alianza Lima

Pese a ese empate y al gol anulado a Eryc Castillo, Alianza Universidad, como lo hizo en el primer tiempo, golpeó en el arranque del complemento. Yorleys Mena apareció para marcar el 2-1. El equipo de Roberto Mosquera aprovechó las deficiencias de la defensa blanquiazul.

La expulsión de Hernán Barcos en el segundo tiempo también condicionó a Alianza Lima en la búsqueda del empate. Es que con diez futbolistas, el partido se le complicó a pesar de ser más dominante con la pelota. No obstante, no pudo vencer la valla de Ítalo Espinoza.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú

