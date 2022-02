Santos Guápiles enfrentará a New York City FC en un encuentro correspondiente al partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions League. Entérate todos los detalles del partido: pronóstico, fecha, hora y canal de TV para ver EN VIVO ONLINE.

VER HOY | Santos Guápiles vs. New York City FC: Pronóstico, fecha, hora y canal de TV para ver EN VIVO ONLINE los octavos de final de la Concachampions

Santos Guápiles recibirá a New York City FC en el Estadio Nacional de Costa Rica HOY, martes 15 de febrero para disputar un encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Concachampions. Entérate todos los detalles del partido: pronóstico, fecha, hora y canal de TV para ver EN VIVO ONLINE.

Santos Guápiles equipo que milita en la Liga Promerica de Costa Rica, Llega a este duelo luego de perder ante Pérez Zeledón por 1 a 0 en condición de local. Con esta derrota quedan ubicados en el 10° puesto de la tabla, con 4 unidades en 6 jorandas disputadas, aunque con dos partidos pendientes ante San Carlos y Sporting San José.

Por otra parte, New York City FC aun no cuenta con partidos oficiales en esta temporada ya la MLS aun no ha iniciado. El equipo de Nueva York hará su debut el próximo domigno 27 de febrero ante Los Angeles Galaxy en condición de visitante y buscarán repetir el título conseguido ante Portland Timbers el pasado 11 de diciembre desde la tanda de penales, tras empatar 1 a 1.

Santos Guápiles vs. New York City FC: ¿Cuándo y a qué hora ver EN VIVO los octavos de final de la Concachampions?

Santos Guápiles recibirá a New York City FC en el Estadio Nacional de Costa Rica este martes 15 de febrero a partir de las 20:00 hs (ET), 19:00 hs (CT), 18:00 hs (MT) y 17:00 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Martes 15 de febrero del 2022.

Hora en Estados Unidos: 20:00 hs (ET), 19:00 hs (CT), 18:00 hs (MT) y 17:00 hs (PT).

Lugar: Estadio Nacional de Costa Rica.

Horario en el resto de países:

España: 02:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay y Brasil: 22:00 horas.

Paraguay, Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana: 21:00 horas.

México, Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 20:00 horas.

Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 19:00 horas.

Santos Guápiles vs. New York City FC: ¿Qué canal transmite la Concacaf Champions League?

Este encuentro por la ida de los Octavos de fianl de la Concahampions será transmitido en Estados Unidos a través de TUDN y Fox Sports 2, mientras que en Costa Rica irá por Tigo Sports. Por otra parte, en méxico la tranmisión será a través de Fanatiz y FOX Sports.

Santos Guápiles vs. New York City FC: ¿Cuáles son los pronósticos?

Para este duelo de ida de los octavos de final de la Concachampions las casas de apuestas de Estados Unidos (DraftKings) dan como favorito para quedarse con la victoria a New York City FC, ya que su victoria cuenta con una cuota de +110. Por otro lado, el triunfo de Santos Guápiles cuenta con una cuota de +250, mientras que el empate tiene una de +240.