LAFC disputó la Semana 2 de la Major League Soccer (MLS) 2022 cuando se enfrentó a Portland Timbers con la presencia de su máxima figura en cancha, Carlos Vela. Sin embargo, no todo fue positivo para el equipo.

Los californianos estaban perdiendo el compromiso hasta que en tiempo agregado (90+3) lograron rescatar un punto tras el gol Mbacke. Por si fuera poco, el ariete mexicano abandonó el duelo por lesión tras los primeros 45 minutos.

Tras la salida del azteca, el nerviosismo se apoderó de la orgnaización y los hinchas, pues recordemos que Vela viene de superar una larga lesión que lo privó de jugar durante gran parte de la campaña anterior, por lo que el fantasma de 2021 ha vuelto a aparecer.

El estado de Carlos Vela

Steve Cherundolo, entrenador de LAFC, dio declaraciones tras el empate de los suyos ante Portland Timbers, y por supuesto, las preguntas acerca de Carlos Vela no faltaron. Sin embargo, sus respuestas no dieron tranquilidad a los hinchas, pues por el momento se desconoce el grado de la lesión, aunque el coach está confiado de que no se trata de algo grave.

"... Todavía estamos evaluando exactamente qué es. Pero no parece grave", respondió Cherundolo para hacer énfasis nuevamente. "No, como dije, solo por precaución. No creo que sea nada grave. Pero nuestros médicos todavía están evaluando”, finalizó.