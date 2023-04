La clasificación a los Playoffs de la NBA 2023 pasó de ser una utopía para Los Angeles Lakers a convertirse en un objetivo que está cerca de lograrse. ¿La clave? Le dieron un giro de 360 grados al roster para darle un equipo contendiente a LeBron James y compañía. Aunque... Un refuerzo no ha podido brillar como quisiera.

Con la salida de nombres reconocidos en la NBA como Russell Westbrook y Patrick Beverley, los Lakers encontraron en D’Angelo Russell, Rui Hachimura, Malik Beasly, Mo Bamba y Jarred Vanderbilt, los jugadores ideales para ser uno de los mejores equipos defensivos de toda la liga.

Los Angeles Lakers llegaron a tener la peor marca de toda la Conferencia Oeste con dos victorias y diez derrotas el 11 de noviembre de 2022. Pero, hoy en día, la realidad es otra y un hombre grande con una buena efectividad en triples está a punto de volver a convertirse en refuerzo para LeBron James y compañía.

Mo Bamba llegó a jugar siete partidos con los Lakers luego de promediar por juego 7.3 puntos en 40 partidos. Como refuerzo del equipo de Los Ángeles promedió por encuentro 5.3 rebotes, 4.4 puntos y una efectividad del 33.3% en triples. LeBron, Anthony Davis y los demás Lakers están cerca de recuperar al pívot.

El refuerzo que Los Angeles Lakers alista para LeBron James y compañía

Por un esguince en el tobillo izquierdo, Mo Bamba no juega desde el 5 de marzo, pero luego de ser reevaluado, podría regresar al final de la semana del 3 al 7 de abril según Jovan Buha, del portal The Athletic. Incluso, Los Angeles Lakers ya alista a Bamba como refuerzo del equipo para la recta final de la temporada 2022-23 al pasar de estar fuera a “dudoso” de cara al juego vs. Utah Jazz del 4 de abril de 2023 a las 21:00 ET.