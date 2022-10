Golden State Warriors decidió no suspender a Draymond Green tras la pelea con un compañero de Stephen Curry. A una leyenda de Los Angeles Lakers no le gustó y los acabó en la NBA.

Hasta en las mejores familias hay problemas y peleas. Golden State Warriors pasó de estar en la cima de la NBA al ganar el título en 2022 a ser el protagonista de una pelea entre dos compañeros estelares de Stephen Curry. Una leyenda de Los Angeles Lakers opinó sobre el tema y acabó a los Dubs.

Draymond Green le pegó un puño en la cara a Jordan Poole y según Stephen A. Smith, de ESPN, el golpe noqueó a la figura de los Warriors que unos días más tarde recibió una extensión millonaria para seguir en Golden State. Los Dubs estaban en crisis y Curry hizo su trabajo.

“Esta es la mayor crisis que hemos tenido desde que soy el entrenador aquí”, afirmó Steve Kerr el 12 de octubre de 2022 cuando dio a conocer la sanción que Golden State Warriors le otorgó a Draymond Green. De no ser porque Stephen Curry “trabajo como un loco para intentar descifrar la mejor forma para salir adelante tras esta situación” y organizó las conversaciones entre Jordan Poole y Green, según confesó el DT de los Dubs, el castigo para Draymond pudo haber sido mayor.

Green no fue suspendido y podrá estar en el debut de los Warriors contra Los Angeles Lakers en la temporada NBA 2022-23 (martes 18 de octubre a las 22:00 ET). Sin embargo, Draymond sí recibió una sanción económica que no fue informada por Golden State y esto a Robert Horry no le gustó, ni le pareció.

La leyenda de Lakers que acabó a Warriors por no suspender a Green en la NBA

Robert Horry jugó por 16 temporadas en la NBA, ganó siete anillos de campeón e hizo parte de los tres títulos consecutivos de Los Angeles Lakers en 2000, 2001 y 2002. Esta leyenda del mejor baloncesto del mundo opinó sobre el castigo que Golden State Warriors le dio a Draymond Green en gran parte por la labor que hizo Stephen Curry.