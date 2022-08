Los jugadores de la NBA, deportistas atléticos, grandes y famosos, suelen ser vinculados con una vida social bastante movida y más si se trata de leyendas como Dennis Rodman y Shaquille O’Neal. Una particular confesión del ‘Big Diesel’, la protagonista de esta historia.

Rodman dio de qué hablar en la era de los 90’s en la NBA cuando tuvo a Carmen Electra como pareja y hasta se instaló la versión que Michael Jordan tuvo que ir a rescatarlo por unas vacaciones en Las Vegas. Además, a Dennis también se le vínculo con Madonna.

A pesar que Dennis Rodman confesó que tuvo un romance con la dueña de Los Angeles Lakers, la estrella de Chicago Bulls no llegó hacer la revelación de Shaquille O’Neal que despertó la curiosidad en el mundo de la NBA. El exjugador de Los Angeles Lakers se las trae.

En un nuevo capítulo del ‘Gran Podcast’, de NBA en TNT, a O’Neal le preguntaron cuál era su situación sentimental y, así como volcaba el balón cuando jugaba con los Lakers, Shaquille dejó con la boca abierta a quienes escucharon su confesión. Ni una, ni dos, ni tres… ¡Shaq tiene cuatro ‘novias’!

Ni Rodman se atrevió a tanto: Shaquille O’Neal reveló que tiene 4 ‘novias’

“Estoy casado con una chica llamada sofá. Tengo una chica secundaria llamada Netflix. Tengo otra chica secundaria llamada Amazon y mi chica secundaria favorita es Hulu. Y me mantienen ocupado. Así me relajo. Después de trabajar, me gusta ir a casa, sentarme y relajarme”, reveló Shaquille O’Neal en ‘El Gran Podcast’.