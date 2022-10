Tras conocerse la gravedad de su lesión en Los Angeles Lakers, el refuerzo estelar del equipo liderado por LeBron James no jugará contra Golden State Warriors en el debut de la NBA 2022-23.

La temporada NBA 2022-23 inició con un duro golpe para LeBron James. El refuerzo estrella de Los Angeles Lakers tiene una lesión que lo llevará a los quirófanos. Ya se confirmó la gravedad de lo que le pasó y no son buenas noticias para el equipo californiano de cara al debut contra Golden State Warriors y Stephen Curry.

Cuando todo apuntaba a que los Lakers no traerían refuerzos de renombre en la NBA, puesto que Anthony Davis, Russell Westbrook y LeBron James ganarán más de $128 millones de dólares en la temporada 2022-23, Patrick Beverley y Dennis Schroder llegaron al equipo que busca regresar a los Playoffs.

LeBron fue claro en decir que Los Angeles Lakers versión 2022-23 están en un periodo de construcción bajo el nuevo entrenador Darvin Ham, así que a priori inician por detrás de equipos como Los Angeles Clippers, Phoenix Suns y Golden State Warriors. Es por eso, que la ausencia por lesión del refuerzo estelar de la franquicia, no deja de ser un duro golpe para James y compañía.

“No podemos tener la oportunidad de no mejorar día a día. Y tenemos que entender siempre lo importante que es cada día. Miras a los mejores equipos del Oeste, tienes a los Clippers, y Phoenix, tienes a Denver, solo por nombrar algunos de los equipos que vendrán y estarán listos para comenzar desde el principio debido a la química que tienen (…) Somos uno de los equipos que tiene que seguir aprendiendo sobre la marcha y no perder un día”, le dijo LeBron James al canal Spectrum SportsNet.

Se confirmó la gravedad de la lesión del refuerzo estelar de Lakers en la NBA 2022-23

Según informó Shams Charania, del portal The Athletic, Darvin Ham confirmó que Dennis Schroder se perderá de tres a cuatro semanas de la temporada NBA 2022-23, ya que tendrá que ser operado por una lesión de ligamento en uno de sus dedos pulgares. En consiguiente, el base no estará en el debut contra Golden State Warriors y Stephen Curry del martes 18 de octubre a las 22:00 ET.