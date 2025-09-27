Es tendencia:
A minutos del partido con Defensa, así anunció Boca a Claudio Úbeda como DT ante la ausencia de Russo

El Xeneize juega en Florencio Varela sin su entrenador, que estuvo internado durante la semana.

Por Agustín Vetere

Claudio Úbeda, el DT ante Defensa y Justicia.
Por la décima fecha del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors visita a Defensa y Justicia en Florencio Varela. El club de la Ribera no contará con Miguel Ángel Russo en el banco de suplentes luego de haber sido internado durante el desarrollo de la semana.

En su lugar estará Claudio Úbeda como entrenador principal. El Xeneize anunció su rol ante el Halcón a minutos del comienzo del trámite y simplemente a través de la oficialización del equipo que saldrá como titular en el sur de la Provincia de Buenos Aires.

Ante la ausencia de Russo durante los últimos entrenamientos, fue Úbeda junto a Juvenal Rodríguez quiénes tomaron las riendas en las prácticas en Boca Predio. En esta oportunidad, a pesar de haber recibido ya el alta médica, el campeón en la Copa Libertadores 2007 no podrá estar al frente del equipo.

En la previa de la visita a Rosario Central, Russo también había sido monitoreado en una clínica con internación. A diferencia de este sábado, había recibido el visto bueno para viajar junto al equipo a la ciudad santafesina para lo que fue empate por 1-1 ante su exequipo.

La formación de Boca ante Defensa y Justicia

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

agustín vetere
Agustín Vetere

