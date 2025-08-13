Boca hoy: Cavani defendido por Scocco, los cambios que piensa Russo y más

A falta de cuatro días para el próximo partido ante Independiente Rivadavia, Boca sigue trabajando para tratar de salir de la crisis futbolística. Miguel Ángel Russo recupera soldados importantes para el viaje a Mendoza y los próximos entrenamientos serán fundamentales para conocer la alineación.

El entrenador meterá mano respecto al 11 que paró ante Racing. Por otra parte, Edinson Cavani recibió la banca de un ex futbolista de River. A continuación, todo lo que tenés que saber del equipo de la Ribera.

Russo definió la mayor virtud que tiene Independiente Rivadavia

Después de lo que fue el empate frente a Racing, que sumó el decimosegundo juego sin victorias para Boca, el plantel que lidera Miguel Ángel Russo está preparándose para visitar el domingo a Independiente Rivadavia bajo el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura.

Russo sabe que el Xeneize debe mejorar en cuanto a lo futbolístico, aunque en la última presentación se vieron momentos de crecimiento. Algo totalmente distinto a lo que mostraron en las actuaciones previas. Mientras transcurren las prácticas, donde el DT comenzó la semana con trabajos tácticos defensivos, se supo qué es lo que piensa respecto a su rival.

Scocco bancó a Cavani

En medio de la histórica crisis futbolística que atraviesa Boca, con 12 partidos sin ganar, uno de los nombres que se encuentran bajo la lupa de los hinchas es el de Edinson Cavani. El uruguayo atraviesa una preocupante sequía goleadora y, partido a partido, la paciencia del público xeneize pareciera agotarse. Las miradas de reojo llegaron al punto de que, en el empate ante Racing, fue despedido de la cancha bajo intensos silbidos.

Sin embargo, una voz inesperada salió a defendelo: nada menos que Ignacio Scocco, figura indiscutida del primer ciclo de Marcelo Gallardo en River y campeón de la Copa Libertadores 2018 en Madrid ante Boca. Un currículum que el goleador dejó de lado por un momento para apoyar al Matador.

