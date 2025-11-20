Boca hoy: el dirigente que votó para que Rosario Central sea campeón, el plan de Di María para ser DT del Xeneize y más

La jornada lluviosa del 20 de noviembre tiene como principal novedad la coronación de Rosario Central como campeón de Liga por la sumatoria de puntos en la tabla anual, lo que registra a Boca como subcampeón del fútbol argentino por ser su escolta.

La presencia de Ricardo Rosica en la votación para consagrar al Canalla y la palabra de Ángel Di María sobre su plan para dirigir a Boca son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en este viernes. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Di María y las chances de ser DT de Boca

Aunque Ángel Di María todavía tiene pendiente como futbolista el objetivo de conquistar un título con Rosario Central, algo que se ilusiona con poder cumplir en el presente Torneo Clausura, también tiene decidido que una vez que decida retirarse quiere dedicarse a ser entrenador.

Para ello, encontró como socio a un amigo y campeón del mundo como Leandro Paredes, quien también regresó al fútbol argentino para defender la camiseta de Boca. “Vamos a intentarlo. Yo soy mucho más grande que él, pero en ese transcurso hasta que él decida retirarse ya puedo ir viendo algunas cosas. Estoy haciendo el curso, que termina este año. Lo intentaremos”, confirmó en entrevista con SportsCenter, de ESPN. Su plan para dirigir a Boca.

Rosica votó a favor del título de Rosario Central

Luego de la polémica por la noticia que se dio a conocer en la previa de los octavos de final del Clausura, la cuenta oficial de la Liga Profesional publicó un posteo para explicar por qué se decidió darle este título al Canalla, en un hecho inédito.

Es que, con la presencia de representantes de River (el vicepresidente segundo Ignacio Villarroel) y de Boca (Ricardo Rosica, mano derecha de Riquelme y Secretario General del club), se realizó una votación para determinar la validez de este título.

