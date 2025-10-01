Boca hoy: el futuro de Miguel Ángel Russo, los cambios que piensa Úbeda y más

Boca Juniors se sigue preparando para recibir a Newell’s, buscando volver a la victoria luego de tres partidos. El plantel se entrena bajo las órdenes de Claudio Úbeda, a la espera de novedades sobre la salud de Miguel Ángel Russo.

El ayudante de campo prepara modificaciones para el encuentro ante la Lepra. Por otra parte, Navarro Montoya se pronunció acerca de la situación del arco del club y expresó que Leandro Brey debería salir a préstamo. A continuación, todo lo que tenés que saber en este miércoles 1 de octubre.

La posible formación que Claudio Úbeda evalúa para que Boca reciba a Newell’s

Luego de la derrota ante Defensa y Justicia, Boca regresó el pasado martes a los entrenamientos para preparar el duelo contra Newell’s en La Bombonera por la fecha 11 del Torneo Clausura, con el objetivo de volver a la victoria y cortar una racha de tres partidos sin ganar.

De cara a este compromiso, Claudio Úbeda, quien se mantendría como entrenador interino, piensa en variantes en el equipo titular, debido a regresos de futbolistas que podrían meterse en el XI, como también por salidas de jugadores debido al bajo rendimiento que vienen mostrando. Repasá el posible 11.

Navarro Montoya propone que Brey salga a préstamo

Durante el último tiempo, Carlos Navarro Montoya estuvo muy cerca de regresar a Boca para trabajar como mánager tras lo que fue la salida de Mauricio Serna y Raúl Cascini, quienes dejaron su cargo en el Consejo de Fútbol. Sin embargo, Juan Román Riquelme decidió que Marcelo Delgado sea quien quede a la cabeza, al menos hasta que termine el año.

Mientras en el mundo Boca trabajan de lleno con vistas a lo que será el partido del fin de semana frente a Newell’s Old Boys (domingo 5/10, 19:00), en La Bombonera, el Mono analizó el presente del equipo liderado por Miguel Ángel Russo, y tras lo que fue la derrota ante Defensa y Justicia, pidió por la salida de Leandro Brey.

