Boca hoy: el reclamo de Paredes a Merentiel, el enojo de Russo y las críticas a Marchesín

Tras comenzar ganando 2 a 0, Boca no pudo aguantar el resultado y empató 2 a 2 con Central Córdoba en La Bombonera. En este encuentro, se vio un claro reclamo de Leandro Paredes a Merentiel por una jugada puntual, y los hinchas criticaron a Marchesín. Además, Russo se cruzó con un periodista en conferencia.

El reclamo de Paredes a Merentiel

Leandro Paredes tuvo dos cruces importantes ante Central Córdoba. Uno de ellos fue con Miguel Merentiel en una jugada en la que el volante le reclamó que no se la haya pasado. Fue una situación en la que el delantero uruguayo tenía controlada la pelota, detrás lo tenía a Paredes, pero optó por jugarla con otro compañero, que finalmente la perdió. Instantes después, el campeón del mundo le grita y le dice: “Ey, dámela boludo que estoy de frente”.

El encontronazo de Russo con un periodista en conferencia

Miguel Ángel Russo habló en conferencia de prensa y analizó el desenlace del duelo: “Estamos en un buen nivel. Me duele haber empatado hoy, pero es fútbol. Es así. Creo que hicimos un buen partido y en determinado momento cometimos errores. Era un partido que Boca tenía manejado de muchas formas y maneras”.

Luego de esto, un periodista le señaló que se había visto que el equipo se quedó sin piernas en la mitad de cancha durante el complemento y le consultó si, en caso de volver el tiempo atrás, le hubiera dado ingreso a Williams Alarcón u otro volante.

Los hinchas de Boca apuntaron contra Marchesín

Un trago amargo es el que se llevó Boca del empate ante Central Córdoba en la Bombonera. El Xeneize dominó desde el principio y llegó a tomar una ventaja de 2-0, pero el Ferroviario se lo terminó igualando sobre el final, con goles de Florentín y Gómez, para amargar cualquier tipo de fiesta. Y la reacción de los hinchas en redes sociales no fue la mejor.

Luego de elogiar el desempeño colectivo del equipo durante la primera mitad, los tantos del equipo visitante dieron un giro de 180 grados en la ecuación y dejaron a un nombre en el centro de la escena: Agustín Marchesín. A pesar de no haber tenido responsabilidad directa en los tantos, los fanáticos no quedaron conformes con el rendimiento del arquero.

