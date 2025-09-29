Boca hoy: la bronca de Paredes, la situación de Marchesín y la banca a Bianchi

A la espera del regreso a los entrenamientos estipulado para el próximo martes, el mundo Boca continúa cargado de noticias. Es que, se salió a la luz un video de Leandro Paredes enojado con Agustín Marchesín, y el arquero está en el foco de las críticas por su rendimiento.

Marchesín podría salir del arco de Boca

La derrota sobre la hora por 2 a 1 contra Defensa y Justicia encendió las alarmas en el mundo Boca, debido al bajo rendimiento de algunos futbolistas. En particular, uno de los principales apuntados fue el arquero Agustín Marchesín, quien cometió el penal del primer tanto y tuvo una salida en falso en el segundo.

Como consecuencia de estas actuaciones en el arco del Xeneize, su titularidad comenzó a estar en duda por lo menos para los hinchas, ya que no están conformes con la seguridad que muestra bajo los tres palos, y es por eso que en las redes sociales fue fuertemente criticado.

Se filtró el video de la bronca de Paredes con Marchesín en la derrota de Boca

En Florencio Varela, Boca volvió a sufrir sobre el final y cayó 2-1 ante Defensa y Justicia. Una derrota que, dentro de un flojo nivel colectivo, dejó expuesto a Agustín Marchesín, señalado en los dos tantos del Halcón, y quien a la vez protagonizó una imagen que no tardó en viralizarse: la bronca de Leandro Paredes con el arquero tras el gol que abrió el marcador.

El cruce, que no se vio en la transmisión principal, se filtró por cámaras alternativas de ESPN y mostró un momento de máxima tensión dentro del campo. Todo comenzó después del 1-0 de penal de Abiel Osorio. Paredes, con gesto adusto, pareció recriminarle a Marchesín su intempestiva salida que derivó en la pena máxima. Fueron apenas 25 segundos de gestos y frases inentendibles, pero cargados de sentimiento.

Pandolfi bancó a Bianchi y pidió que no lo comparen con Gallardo

Luego de siete años en Vélez, en los que tuvo gran protagonismo y ganó importantes títulos, para la temporada 2000/01 el delantero Fernando Pandolfi llegó a Boca para ser dirigido por un viejo conocido, como lo es Carlos Bianchi, pero tuvo un paso sin pena ni gloria, en el que sumó pocos minutos en cancha.

Años después de este paso por el Xeneize, en el que formó parte del plantel campeón de la Copa Libertadores 2001, el ‘Rifle’, apareció en sus redes sociales, en donde publicó un posteo con la imagen del ‘Virrey’ y pidió que no lo comparen más con Marcelo Gallardo.