Boca hoy: la decisión de Russo con Merentiel, las obras para ampliar La Bombonera y más

Boca Juniors se sigue preparando para el partido ante Racing, en donde buscará sumar su primera victoria en el Torneo Clausura para empezar a dejar atrás la crisis futbolística. Miguel Ángel Russo sigue tomando decisiones con su plantel, tras la semana complicada en el predio de Ezeiza.

En los equipos que el entrenador paró en las prácticas se conoció su plan con Miguel Merentiel. Por otra parte, revelaron detalles de las obras que proyecta Juan Román Riquelme para la ampliación de La Bombonera. A continuación, todo lo que tenés que saber en este viernes 1 de agosto.

Qué hizo Russo con Merentiel

Tras el episodio en el que el uruguayo había ignorado la decisión de Russo de salir por Milton Giménez, sin intención o por el empuje de sus compañeros, el DT se reunió con él y dejaron todo claro. No habrá sanción para Merentiel por lo sucedido en Parque Patricios.

En ese contexto, Merentiel entrenó con normalidad a la par de sus compañeros y todo indica que mantendrá su lugar desde el arranque para recibir a la Academia. Este jueves incluso formó parte de la práctica en el cuadro de habituales titulares.

Cuáles serán las obras para ampliar la Bombonera

Mientras Boca atraviesa la peor racha deportiva de su historia, con once partidos sin victorias, Juan Román Riquelme recogió el guante. En paralelo a las versiones sobre posibles cambios en el Consejo de Fútbol y la drástica decisiónde apartar jugadores del plantel profesional, el presidente xeneize puso en marcha una de sus obsesiones más grandes: la ampliación de La Bombonera.

El sueño ya estaría en marcha, e incluso cerca de su fase final. En las próximas semanas el estadio sufrirá reformas menores con el objetivo de sentar las bases para darle lugar a un proyecto mucho más ambicioso: modernizar La Bombonera y ampliar el aforo sin necesidad de comprar las propiedades frentistas o aledañas. Una jugada simbólica de alto impacto.

Gago evitó hablar de Boca

A poco más de tres meses de su salida de Boca, Fernando Gago tiene la cabeza en Necaxa y en la Leagues Cup. El entrenador debe enfrentar al Inter Miami de Lionel Messi el próximo sábado y solo piensa en eso. Tal es así que fue protagonista de un tenso momento con un periodista al ser consultado por el Xeneize.

En una rueda de prensa muy particular, que contó con la presencia de un solo corresponsal, al director técnico le pidieron una opinión sobre la crisis futbolística del equipo de la Ribera, que hoy conduce Miguel Ángel Russo. El estratega no solo no respondió, sino que dio por terminada la conferencia.