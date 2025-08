Boca hoy: la decisión de Russo, la situación de Saracchi y la crítica a Cavani

De cara al duelo contra Racing, Boca continúa con los entrenamientos y su DT, Miguel Ángel Russo, planea cambios en el equipo titular. Además, tomó una particular decisión con las prácticas. Por otro lado, Marcelo Saracchi planteó la posibilidad de rescindir su contrato.

Russo decidió que Boca entrene en La Bombonera

En el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura, en La Bombonera, Boca se enfrentará a Racing en un partido trascendental debido a que buscará cortar una racha histórica que atraviesa el equipo, en la que llevan 11 encuentros sin conocer la victoria.

Debido a la importancia de este duelo, el entrenador del Xeneize, Miguel Ángel Russo, tomó una importante decisión, ya que quiere que sus jugadores cambien la cara y puedan sumar el primer triunfo en lo que va del Clausura, y así cortar una racha de más de tres meses sin ganar.

Saracchi pidió rescindir su contrato

Con el mercado de pases cerrado en el fútbol argentino, Boca continúa a la espera de la salida de Marcos Rojo, Marcelo Saracchi y Cristian Lema, quienes fueron notificados por el entrenador Miguel Ángel Russo que no serán tenidos en cuenta para la segunda parte de la temporada.

El caso de Saracchi es distinto al de Lema y Rojo, ya que estos dos finalizan su contrato a fines de este año, por lo que podrían rescindir si llega una oferta formal por ellos. En el caso del lateral izquierdo, su vínculo es hasta diciembre de 2027, por lo que no podrá irse por esa vía.

En este contexto, el uruguayo con pasado en River intentó negociar su salida del elenco de la Ribera, y allí se encontró con una particular respuesta, ya que le afirmaron que en el mediano plazo podría haber un nuevo entrenador en el club que lo tenga en cuenta.

Daniel Mollo criticó a Cavani y afirmó que quiere meterse en la política de Boca

El mundo Boca es muy grande en todos los sentidos, inclusive en la importancia que tiene en los medios deportivos, con sitios partidarios tanto en la gráfica como televisivos y, lógicamente en la radio con transmisiones. Una de las más populares es la de Boca de Selección, que tiene como cabeza de equipo a Daniel Mollo, una de las voces más reconocidas por el hincha del Xeneize. En esta oportunidad, el relator analizó el duro presente del equipo de Russo, criticó a los delanteros, habló de Juan Román Riquelme y afirmó que se quiere involucrar en la política del club.

Vélez hizo una oferta formal para quedarse con Exequiel Zeballos

Aprovechando su falta de minutos desde el Mundial de Clubes, el Fortín ya manifestó intenciones de sumarlo al equipo de Guillermo Barros Schelotto. Según pudo saber Bolavip, Vélez acercó una oferta de 3.5 millones de dólares por el 50% del pase, propuesta que llegó a través del representante del jugador. Sin embargo, en Boca la rechazaron por considerarla insuficiente. La dirigencia está dispuesta a negociar, pero pide al menos 5 millones por el 70% de la ficha.

Consultado al respecto, el propio Barros Schelotto intentó desactivar los rumores. En conferencia de prensa, fue tajante: “Lo de Zeballos no sé nada, así que no puedo decir algo. No hemos hablado de eso con la dirigencia”. De todos modos, no se privó de elogiarlo: “Todo el mundo del fútbol sabe la calidad de jugador que es y a cualquier entrenador le gustaría tenerlo como extremo”.

Con guiño a otro equipo incluido, el polémico posteo de Marcos Rojo en pleno conflicto con Boca

El zaguero, de 35 años, tiene vínculo con el Xeneize hasta diciembre de este año y, aunque ya no tendrá lugar en el equipo, tampoco se llegó a un acuerdo para la rescisión en las últimas semanas.

En ese contexto, Estudiantes de La Plata apareció en los últimos días como posible salida de exdefensor de la Selección Argentina. Sin embargo, Juan Sebastián Verón pidió que llegue con el pase en su poder para incorporarlo de cara a este segundo semestre.

Mientras se especula con su salida de Boca y un tercer ciclo con la camiseta del combinado platense, Rojo generó un nuevo episodio polémico al felicitar a Estudiantes por su 120° Aniversario. En la foto, el defensor se mostró con la camiseta del Pincha a pesar de aún ser jugador del Xeneize.

