Boca hoy: la formación para el Superclásico, los convocados de Úbeda, la situación de Alan Velasco y más

A 24 horas del Superclásico, en Boca Juniors ya no hay misterios. El Xeneize se entrenó por última vez antes de recibir a River, publicó la lista de concentrados y ya se sabe quiénes serán los 11 que saldrán a jugar en La Bombonera. Claudio Úbeda no se guarda ninguna sorpresa.

La reaparición de Edinson Cavani en la convocatoria, la confirmación de la formación y la situación física de Alan Velasco son las principales novedades del equipo de la Ribera en este sábado 8 de noviembre de 2025.

Con la vuelta de Cavani: los convocados de Boca para el Superclásico

Claudio Úbeda oficializó la lista de convocados de Boca Juniors para recibir a River este domingo 9 de noviembre a las 16:30 en La Bombonera. El Xeneize compartió la nómina de futbolistas que pasaron la noche de viernes concentrados y lo repetirán esta noche luego del entrenamiento en Casa Amarilla.

La principal novedad es la vuelta de Edinson Cavani, que había sido exigido el viernes por el cuerpo técnico y, luego de responder de buena manera, fue integrado a la lista. El uruguayo estará en el banco de suplentes, esperando su oportunidad en el segundo tiempo.

La formación de Boca

Úbeda ultimó detalles para armar el equipo titular. Después de la práctica formal de fútbol de este jueves en el campo de juego de La Bombonera había un claro indicio, pero en el entrenamiento de este viernes lo ratificó. Con una sola modificación respecto a los que arrancaron contra Estudiantes de La Plata, el director técnico ya tiene en mente su 11.

El que regresa es Leandro Paredes, después de haber cumplido la suspensión ante Estudiantes por llegar a la quinta amarilla contra Barracas Central. Debido a la ya conocida ausencia de Edinson Cavani como titular, el campeón del mundo portará la cinta de capitán nuevamente. Sin embargo, vale aclarar que el delantero uruguayo sí estará entre los concentrados para el domingo.

Así evoluciona Alan Velasco de su lesión

Aunque el Superclásico acapare la escena el partido correspondiente a la fecha 15, Claudio Úbeda acaba de recibir una excelente noticia de cara al futuro inmediato. Es que si todo sigue en el mismo camino que hasta ahora, en las próximas semanas podría recuperar a un futbolista de jerarquía y tenerlo a disposición para los enfrentamientos a eliminación directa.

Lo cierto es que este viernes Alan Velasco empezó a trotar en campo y realizó trabajos livianos con pelota, para exigir la rodilla lesionada. Esta es una grandísima noticia en el Mundo Boca, ya que significa que los tiempos de recuperación son realmente muy buenos y el plazo se está cumpliendo de forma perfecta e incluso un tanto más rápido de lo esperado por los médicos.