Boca hoy: la palabra de Úbeda, los resultados que lo meten en Libertadores y las críticas a Marchesín

Luego de la victoria clave ante Estudiantes, Boca ya piensa en el Superclásico ante River del próximo domingo en La Bombonera. De cara a este duelo, Claudio Úbeda dejó una advertencia. Además, en caso de ganar se asegurará la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Claudio Úbeda advirtió a River de cara al Superclásico

En un partido híper caliente y electrizante, Boca venció 2-1 a Estudiantes de La Plata de forma agónica para conseguir tres puntos muy valiosos en la tabla anual y del Torneo Clausura 2025. Con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, el Xeneize festejó en UNO y llega de la mejor manera posible al Superclásico ante River del próximo domingo 9 de noviembre, en La Bombonera.

Ya sumadas las tres unidades de este compromiso que era una parada más que complicada, Claudio Úbeda asistió a la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Liga Profesional de Fútbol al término de cada encuentro y no tardó en hacer referencia al siguiente fin de semana. Lejos de gambetear la cuestión, dejó una frase que ya empezó a generar mucho revuelo.

La vuelta de Boca a la Copa Libertadores después de tres años: sólo necesita un empate contra River

Luego de un comienzo de semestre irregular, Boca encontró el rumbo y si bien tuvo algunos altibajos, en una zona tan ajustada llegó a ser el líder con 23 puntos. Además, en lo que respecta a la tabla anual, las victorias ante Barracas Central y Estudiantes hicieron que quede segundo de Rosario Central y muy bien parado de cara a clasificar a la Copa Libertadores 2026 de manera directa, sin la necesidad de jugar las fases previas, tal como sucedió en este 2025.

El pasado domingo, Boca superó a Estudiantes en La Plata con goles de Zeballos y Merentiel, que marcó de penal en el último minuto. De esta manera, los de Claudio Úbeda acumulan 23 puntos y lideran la Zona A del Torneo Clausura, mientras que en la anual quedaron segundos con 56 unidades, cuatro más que River, que está tercero en dicha clasificación.

Los hinchas de Boca destrozaron a Marchesín

En el Estadio UNO, Boca Juniors venció por 2-1 a domicilio a Estudiantes de La Plata este domingo por la Fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel anotaron los tantos para los de Claudio Úbeda, mientras que Edwin Cetré marcó el empate parcial.

Mientras Cetré cambiaba penal por gol, los hinchas de Boca estallaron en redes sociales por un nuevo error grosero del experimentado arquero de Boca. “Ya no alcanzan los objetivos para calificar lo horrible que es este tipo”, disparó uno de los usuarios.