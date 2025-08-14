Boca hoy: la verdad del supuesto llamado a Pekerman, el dardo de Alexis Mac Allister a Riquelme y más

Boca Juniors continúa con los entrenamientos buscando salir de la crisis futbolística. El Xeneize no conoce la victoria desde abril y quiere volver a sumar de a tres este fin de semana ante Independiente Rivadavia. Por eso, Miguel Ángel Russo sigue haciendo pruebas con el plantel.

La verdad detrás del supuesto llamado a José Pekerman para que sea mánager y el dardo de Alexis Mac Allister a Juan Román Riquelme son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en este jueves 14 de agosto.

La verdad detrás de los rumores del llamado de Riquelme a Pékerman

Desde que se confirmó la noticia de la disolución del Consejo del Fútbol en Boca, la danza de nombres respecto a quién será el nuevo mánager del Xeneize no ha parado y, lógicamente, con el correr de los días la situación se incrementa más y más.

Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado -único integrante del extinto CdF que quedó en el club- ya mueven sus fichas para dar con el perfil idóneo de la persona que se hará cargo del fútbol de Boca de ahora en más, y en las últimas horas se habló de un llamado personal entre el presidente del equipo de la Ribera y José Néstor Pékerman. Qué hay de cierto.

Alexis Mac Allister responsabilizó a Riquelme de su salida de Boca

Por momentos cuesta recordar que Alexis Mac Allister, campeón mundial con la Selección Argentina en Qatar y motor en mitad de cancha del Liverpool campeón de la Premier League, haya defendido la camiseta de Boca. No porque sus rendimientos lo hayan hecho pasar inadvertido, sino porque su estadía, que llegó a coronarlo como campeón de la Superliga, duró apenas un puñado de meses.

El jugador del Liverpool, campeón del mundo con la Selección Argentina, cargó sobre las espaldas del actual presidente del Xeneize la responsabilidad de su corta estadía en el club.

