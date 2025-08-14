Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Boca hoy: la verdad del supuesto llamado a Pekerman, el dardo de Alexis Mac Allister a Riquelme y más

Las novedades del Xeneize en este jueves 14 de agosto de 2025.

Por Joaquín Alis

José Néstor Pékerman.
© Getty ImagesJosé Néstor Pékerman.

Boca Juniors continúa con los entrenamientos buscando salir de la crisis futbolística. El Xeneize no conoce la victoria desde abril y quiere volver a sumar de a tres este fin de semana ante Independiente Rivadavia. Por eso, Miguel Ángel Russo sigue haciendo pruebas con el plantel.

La verdad detrás del supuesto llamado a José Pekerman para que sea mánager y el dardo de Alexis Mac Allister a Juan Román Riquelme son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en este jueves 14 de agosto.

La verdad detrás de los rumores del llamado de Riquelme a Pékerman

Desde que se confirmó la noticia de la disolución del Consejo del Fútbol en Boca, la danza de nombres respecto a quién será el nuevo mánager del Xeneize no ha parado y, lógicamente, con el correr de los días la situación se incrementa más y más.

Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado -único integrante del extinto CdF que quedó en el club- ya mueven sus fichas para dar con el perfil idóneo de la persona que se hará cargo del fútbol de Boca de ahora en más, y en las últimas horas se habló de un llamado personal entre el presidente del equipo de la Ribera y José Néstor Pékerman. Qué hay de cierto.

Alexis Mac Allister responsabilizó a Riquelme de su salida de Boca

Por momentos cuesta recordar que Alexis Mac Allister, campeón mundial con la Selección Argentina en Qatar y motor en mitad de cancha del Liverpool campeón de la Premier League, haya defendido la camiseta de Boca. No porque sus rendimientos lo hayan hecho pasar inadvertido, sino porque su estadía, que llegó a coronarlo como campeón de la Superliga, duró apenas un puñado de meses.

El jugador del Liverpool, campeón del mundo con la Selección Argentina, cargó sobre las espaldas del actual presidente del Xeneize la responsabilidad de su corta estadía en el club.

Publicidad
joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

jpasman
toti pasman

Maxi Salas era el corazón del Racing de Costas y se notó en la caída con Peñarol

ggrova
german garcía grova

Portland Timbers avanza por Matías Rojas, marginado en River

Lee también
Scaloni y el partido de Argentina que le gustaría repetir: ''Si lo jugamos muchas más veces lo ganamos seguro''
Selección Argentina

Scaloni y el partido de Argentina que le gustaría repetir: ''Si lo jugamos muchas más veces lo ganamos seguro''

Dirigió tres Mundiales y no le cerró la puerta a ser DT de Boca: “Con Román tengo muy buena relación”
Boca Juniors

Dirigió tres Mundiales y no le cerró la puerta a ser DT de Boca: “Con Román tengo muy buena relación”

Los 4 entrenadores que fueron descartados por Juan Román Riquelme para reemplazar a Diego Martínez en Boca
Boca Juniors

Los 4 entrenadores que fueron descartados por Juan Román Riquelme para reemplazar a Diego Martínez en Boca

Tres IA se pusieron de acuerdo y eligieron al ganador del Balón de Oro 2025 de forma unánime
Fútbol europeo

Tres IA se pusieron de acuerdo y eligieron al ganador del Balón de Oro 2025 de forma unánime

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo