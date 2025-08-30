Boca hoy: la vuelta de Chiquito Romero, por qué Russo no usa a Zenón y más

La jornada del sábado 30 de agosto tiene a Boca Juniors viajando a Mar del Plata para visitar a Aldosivi. El equipo de Miguel Ángel Russo tuvo su última práctica en Ezeiza, con una práctica de fútbol y la confirmación de otra numerosa lista de convocados.

La novedad más importante es la vuelta de Sergio Romero, que no formaba parte de una concentración desde el Mundial de Clubes. Por otra parte, se conoció por qué el entrenador no está dándole minutos a Kevin Zenón. A continuación, todo lo que tenés que saber.

La lista de convocados de Boca para visitar a Aldosivi

Boca Juniors tiene todo resuelto para el partido de este domingo a las 14.30. Miguel Ángel Russo definió la lista convocados para visitar a Aldosivi, en un encuentro que será clave para que el Xeneize continúe en la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Tal como hizo en el último encuentro de visitante ante Independiente Rivadavia, el entrenador decidió armar una delegación muy numerosa para jugar fuera de La Bombonera. De hecho, esta vez hay más nombres que en el viaje Mendoza. De esta manera, sube al avión a todo el plantel con el objetivo de mantener al grupo unido.

El verdadero motivo por el que Kevin Zenón no es tenido en cuenta

Kevin Zenón, que supo disputar como titular los tres partidos del Xeneize en el Mundial de Clubes, hoy vive un panorama diametralmente opuesto: pese a que se encuentra a disposición del cuerpo técnico y recibió una oferta formal de Olympiacos de Grecia por 7 millones de dólares, acumula tres encuentros consecutivos sin sumar minutos e, incluso, no fue convocado frente a Banfield en La Bombonera.

La situación no pasó desapercibida y, luego de varias semanas de incertidumbre, se reveló que su ausencia en la cancha se debería a un “castigo” silencioso impuesto por el propio Russo, en relación directa con el estancamiento de las negociaciones con la posible venta del jugador a Europa.

La alarmante confesión de Ander Herrera sobre las inferiores de Boca

Luego de una enorme trayectoria en la elite y con recordados pasos por París Saint-Germain, Manchester United y Athletic Club de Bilbao, Ander Herrera cumplió su sueño de vivir la experiencia en el fútbol argentino. Y ahora, mientras defiende la camiseta de Boca, hizo una inesperada confesión sobre las categorías menores de la institución que generó un fuerte revuelo en el ambiente.

Desde que llegó al país, el mediocampista español solo pudo disputar 9 partidos debido a las lesiones musculares que lo marginan constantemente de las canchas. Sin embargo, estos meses le alcanzaron para vivir una situación muy particular que hizo pública. En diálogo exclusivo con el podcast Tengo un Plan, el volante europeo reveló una desafortunada cuestión que se vive en el deporte.

Zeballos, todavía con chances de irse

En pleno ascenso, cuando la lógica indica que es momento de sentar bases y afianzar ideas, existe sin embargo la posibilidad de que el Xeneize se desprenda de un futbolista que fue importante en esa levantada: Exequiel Zeballos, autor de un gol en Mendoza y revulsivo también en La Bombonera desde su ingreso para disputar los últimos 15 minutos ante El Taladro.

La posibilidad de que Changuito dejara el equipo estaba latente desde que desde Arabia Saudita llegó a Boca una oferta cercana a los 9 millones de dólares por su fichaje, que fue rechazada de inmediato. Sin embargo, el periodista Federico Cristofanelli avanzó en Infobae que, incluso cuando el mercado ya no dejaría margen de maniobra para reemplazarlo, estarán dispuestos a transferirlo si desde Arabia envían una oferta mejorada.