Boca hoy: problemas para Cavani, Zeballos titular, Bielsa no convocó a Merentiel y más

La jornada del viernes 31 de octubre tiene al plantel de Boca entrenando por penúltima vez antes de visitar a Estudiantes. El equipo de Claudio Úbeda quedará concentrado esta noche, siendo la segunda vez consecutiva que se guarda 48 horas antes del partido.

Las molestias de Edinson Cavani siguen sin desaparecer y sus chances de estar en UNO se complican. Por otra parte, Exequiel Zeballos parece haberse ganado el puesto para enfrentar al Pincha. A continuación, todo lo que tenés que saber del equipo de la Ribera.

Desalentador panorama para Edinson Cavani

Edinson Cavani aún no se suma a los entrenamientos a la par del grupo y su regreso a las canchas se dilata. Según pudo saber BOLAVIP, es poco probable que el uruguayo concentre para el compromiso de este fin de semana. Habrá que esperar para saber si estará en el Superclásico, el 9 de noviembre en La Bombonera.

De esta manera, se extiende el período de lesión del charrúa. Cabe recordar que el parte médico del futbolista explicó que tiene una inflamación de la bursa del psoas derecho. Su última vez sobre la cancha fue en el empate ante Rosario Central del 14 de septiembre, donde jugó los 90 minutos en lo que fue el último partido de Miguel Ángel Russo en el campo.

Con la aparición de Zeballos: el 11 que piensa Úbeda

La reciente victoria de Boca ante Barracas Central dejó consecuencias: la suspensión de Leandro Paredes y la irrupción de Exequiel Zeballos. De cara al compromiso de este domingo frente a Estudiantes de La Plata, Claudio Úbeda ya tomó fuertes decisiones para definir al equipo titular que estará desde el arranque. Y en la práctica de fútbol, ya empezó a aclarar el panorama.

Lo cierto es que, en la práctica de fútbol, Zeballos jugó para los titulares y le ganó la pulseada a Williams Alarcón, que no cumplió con lo pretendido por el cuerpo técnico en el primer tiempo contra Barracas Central. En cambio, el joven extremo sí dejó contento a Úbeda y compañía.

Publicidad

Publicidad

Festeja Boca: Bielsa no convocó a Merentiel

Para esos dos últimos partidos, Boca corre con el riesgo de perder a futbolistas importantes ante la posibilidad de que sean llamados por sus respectivas selecciones. En ese sentido, el cuerpo técnico que encabeza Claudio Ubeda viene de recibir una muy buena noticia desde Uruguay, cuyo seleccionado enfrentará a México el sábado 15 y a Estados Unidos el martes 18.

Esto tiene que ver con que Marcelo Bielsa ya dio a conocer una lista de 35 futbolistas reservados y no figura Miguel Merentiel, quien sigue sin recibir oportunidades del Loco para intentar ganarse un lugar en la lista para el Mundial de 2026, algo que ya está prácticamente descartado.