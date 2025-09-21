El gol de Rodrigo Battaglia en Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura

Rodrigo Battaglia continúa en estado de gracia y Boca lo disfruta. El volante central, una vez más, volvió a festejar para adelantar al Xeneize en el marcador. Al igual que contra Aldosivi y Rosario Central, esta vez la víctima fue Central Córdoba para romper el cero en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura. Y como también viene siendo habitual, la pelota parada también fue protagonista.

De la mano un alto desempeño colectivo, el Xeneize arremetió desde el primer minuto contra el arco del Ferroviario, pero una combinación de mala fortuna y una serie de atajadas de Alan Aguerre le habían ahogado el grito de gol en reiteradas ocasiones. Hasta que a los 40 minutos alcanzó el desahogo y justificó la superioridad que mantuvo sobre su rival en el primer tiempo.

Luego de varias ejecuciones sin eficacia de Leandro Paredes, Lautaro Blanco se hizo cargo de un tiro de esquina sobre la izquierda y, luego de que Giménez conecte el centro defectuosamente, la pelota quedó picando dentro del área chica, a los pies de Battaglia. Antes de que Aguerre pudiera reaccionar, el volante central capturó el rebote y marcó el 1-0 para destrabar el encuentro.

Con este tanto, Battaglia se convirtió en el goleador de Boca en el Torneo Clausura, con tres anotaciones al hilo (vs. Aldosivi, Rosario Central y Central Córdoba). Pero eso no es todo, sino que encima pasó a ser el goleador del ciclo de Miguel Ángel Russo (se suma su tanto vs. Benfica en Mundial de Clubea). En total, ya son cinco las anotaciones que tiene desde su llegada al Xeneize.

