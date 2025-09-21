Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

El gol de Rodrigo Battaglia en Boca vs. Central Córdoba por el Torneo Apertura

El volante central aprovechó un rebote luego de un córner y convirtió por tercer partido consecutivo para el xeneize.

Por Bruno Carbajo

Rodrigo Battaglia, festeja el 1-0 de Boca ante Central Córdoba.
© GettyRodrigo Battaglia, festeja el 1-0 de Boca ante Central Córdoba.

Rodrigo Battaglia continúa en estado de gracia y Boca lo disfruta. El volante central, una vez más, volvió a festejar para adelantar al Xeneize en el marcador. Al igual que contra Aldosivi y Rosario Central, esta vez la víctima fue Central Córdoba para romper el cero en La Bombonera, por la novena fecha del Torneo Clausura. Y como también viene siendo habitual, la pelota parada también fue protagonista.

De la mano un alto desempeño colectivo, el Xeneize arremetió desde el primer minuto contra el arco del Ferroviario, pero una combinación de mala fortuna y una serie de atajadas de Alan Aguerre le habían ahogado el grito de gol en reiteradas ocasiones. Hasta que a los 40 minutos alcanzó el desahogo y justificó la superioridad que mantuvo sobre su rival en el primer tiempo.

Luego de varias ejecuciones sin eficacia de Leandro Paredes, Lautaro Blanco se hizo cargo de un tiro de esquina sobre la izquierda y, luego de que Giménez conecte el centro defectuosamente, la pelota quedó picando dentro del área chica, a los pies de Battaglia. Antes de que Aguerre pudiera reaccionar, el volante central capturó el rebote y marcó el 1-0 para destrabar el encuentro.

Tweet placeholder

Con este tanto, Battaglia se convirtió en el goleador de Boca en el Torneo Clausura, con tres anotaciones al hilo (vs. Aldosivi, Rosario Central y Central Córdoba). Pero eso no es todo, sino que encima pasó a ser el goleador del ciclo de Miguel Ángel Russo (se suma su tanto vs. Benfica en Mundial de Clubea). En total, ya son cinco las anotaciones que tiene desde su llegada al Xeneize.

Di María, en llamas tras el empate de Rosario Central vs. Talleres: “Nos hacen un gol de mierda, después dicen que nos ayudan”

ver también

Di María, en llamas tras el empate de Rosario Central vs. Talleres: “Nos hacen un gol de mierda, después dicen que nos ayudan”

La contundente frase con la que Cesc Fábregas comparó a Nico Paz con Messi: “Le pasa lo mismo”

ver también

La contundente frase con la que Cesc Fábregas comparó a Nico Paz con Messi: “Le pasa lo mismo”

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

¿Hasta cuándo podrá Gallardo seguir invirtiendo fortunas sin brindar resultados a cambio en River?

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Los hinchas de Boca estallaron contra un titular tras el empate frente a Central Córdoba: “Ya hartó”
Boca Juniors

Los hinchas de Boca estallaron contra un titular tras el empate frente a Central Córdoba: “Ya hartó”

Tras la caída en Tucumán, Gallardo palpitó el duelo ante Palmeiras: "Duro, pero no imposible"
River Plate

Tras la caída en Tucumán, Gallardo palpitó el duelo ante Palmeiras: "Duro, pero no imposible"

Los mejores memes de la derrota de River ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura
River Plate

Los mejores memes de la derrota de River ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura

El gesto de Paredes al cuerpo técnico de Boca tras el descuento de Central Córdoba
Boca Juniors

El gesto de Paredes al cuerpo técnico de Boca tras el descuento de Central Córdoba

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo