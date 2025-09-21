La contundente frase con la que Cesc Fábregas comparó a Nico Paz con Messi: “Le pasa lo mismo”

Como ya empieza a ser habitual, Nico Paz volvió a estar en boca de todos en el fútbol italiano. El mediocampista argentino de 21 años fue la gran figura en la victoria del Como 2-1 ante la Fiorentina, por la Serie A, al despacharse con dos asistencias decisivas para dar vuelta el partido y sumar tres puntos vitales.

El líder futbolístico del Como apareció primero a los 65 minutos al enviar un centro preciso que abrió el camino de la remontada. Luego, cuando el partido se moría, en el minuto 93, habilitó a Jayden Addai con un pase al espacio y su compañero resolvió de notable manera con una jugada individual a pura gambeta.

La actuación de Paz fue un nuevo reflejo de lo que viene mostrando desde el inicio de la temporada: participación directa en todos los tantos del equipo, con un registro de dos goles y tres asistencias que lo colocan como la figura indiscutida del plantel.

Así y todo, lo más fuerte no estuvo en el césped, sino en lo que dejó la conferencia de prensa. Su entrenador, Cesc Fábregas, no escatimó elogios y lanzó una comparación que resonó con fuerzas. “Cuando los equipos jugaban contra el Barcelona, no querían que Messi tocara la pelota. Ahora a Nico le pasa lo mismo”, señaló el ex compañero y amigo íntimo de Leo.

Y firme en su convicción, le transmitió una mayor confianza a Paz. “Eso también es bueno para él, porque va a tener que acostumbrarse. Le pasará cada vez más a menudo”, completó.

Nico Paz, una de las figuras en la que se posan los flashes futboleros (Getty).

Publicidad

Publicidad

A pesar del peso que conlleva el elogio, Fábregas es palabra autorizada en la materia: conoce a Messi como nadie gracias a la relación que forjaron desde La Masía de Barcelona y, ahora, tiene bajo sus órdenes a uno de los proyectos más prometedores de la selección argentina.

Mientras tanto, Paz vive su segunda temporada en Italia tras dejar el Real Madrid. En la primera ya había deslumbrado con 35 partidos, seis goles y nueve asistencias que le valieron ser elegido mejor jugador Sub-23 de la Serie A. Hoy, con protagonismo, sigue pisando fuerte en Europa y sumando porotos para pelear un lugar en el Mundial 2026.

ver también Salió campeón con River, fue compañero de Messi y reveló que quiere jugar el Mundial 2030 con 42 años: “Pocos están a mi nivel”