Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol europeo

La contundente frase con la que Cesc Fábregas comparó a Nico Paz con Messi: “Le pasa lo mismo”

El volante argentino se despachó con dos asistencias en el triunfo del Como ante Fiorentina y su DT se rindió a sus país con un particular elogio.

Por Bruno Carbajo

Nico Paz sigue brillando en el Como de Italia.
© GettyNico Paz sigue brillando en el Como de Italia.

Como ya empieza a ser habitual, Nico Paz volvió a estar en boca de todos en el fútbol italiano. El mediocampista argentino de 21 años fue la gran figura en la victoria del Como 2-1 ante la Fiorentina, por la Serie A, al despacharse con dos asistencias decisivas para dar vuelta el partido y sumar tres puntos vitales.

El líder futbolístico del Como apareció primero a los 65 minutos al enviar un centro preciso que abrió el camino de la remontada. Luego, cuando el partido se moría, en el minuto 93, habilitó a Jayden Addai con un pase al espacio y su compañero resolvió de notable manera con una jugada individual a pura gambeta.

La actuación de Paz fue un nuevo reflejo de lo que viene mostrando desde el inicio de la temporada: participación directa en todos los tantos del equipo, con un registro de dos goles y tres asistencias que lo colocan como la figura indiscutida del plantel.

Así y todo, lo más fuerte no estuvo en el césped, sino en lo que dejó la conferencia de prensa. Su entrenador, Cesc Fábregas, no escatimó elogios y lanzó una comparación que resonó con fuerzas. “Cuando los equipos jugaban contra el Barcelona, no querían que Messi tocara la pelota. Ahora a Nico le pasa lo mismo”, señaló el ex compañero y amigo íntimo de Leo.

Y firme en su convicción, le transmitió una mayor confianza a Paz. “Eso también es bueno para él, porque va a tener que acostumbrarse. Le pasará cada vez más a menudo”, completó.

Nico Paz, una de las figuras en la que se posan los flashes futboleros (Getty).

Nico Paz, una de las figuras en la que se posan los flashes futboleros (Getty).

Publicidad

A pesar del peso que conlleva el elogio, Fábregas es palabra autorizada en la materia: conoce a Messi como nadie gracias a la relación que forjaron desde La Masía de Barcelona y, ahora, tiene bajo sus órdenes a uno de los proyectos más prometedores de la selección argentina.

Mientras tanto, Paz vive su segunda temporada en Italia tras dejar el Real Madrid. En la primera ya había deslumbrado con 35 partidos, seis goles y nueve asistencias que le valieron ser elegido mejor jugador Sub-23 de la Serie A. Hoy, con protagonismo, sigue pisando fuerte en Europa y sumando porotos para pelear un lugar en el Mundial 2026.

Salió campeón con River, fue compañero de Messi y reveló que quiere jugar el Mundial 2030 con 42 años: “Pocos están a mi nivel”

ver también

Salió campeón con River, fue compañero de Messi y reveló que quiere jugar el Mundial 2030 con 42 años: “Pocos están a mi nivel”

Se fue a la B con River, quedó marcado por un artículo de la AFA y ahora firmó el quinto descenso de su carrera en Perú

ver también

Se fue a la B con River, quedó marcado por un artículo de la AFA y ahora firmó el quinto descenso de su carrera en Perú

bruno carbajo
Bruno Carbajo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

¿Hasta cuándo podrá Gallardo seguir invirtiendo fortunas sin brindar resultados a cambio en River?

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Tras el doblete de Cristiano Ronaldo en Al Nassr, así quedó la pelea con Lionel Messi para llegar a los 1.000 goles
Fútbol Internacional

Tras el doblete de Cristiano Ronaldo en Al Nassr, así quedó la pelea con Lionel Messi para llegar a los 1.000 goles

Le ganó un Mundial a Argentina pero sufrió a Messi, lo dirigieron Guardiola y Ancelotti y hoy anunció su retiro en una liga insólita
Fútbol Internacional

Le ganó un Mundial a Argentina pero sufrió a Messi, lo dirigieron Guardiola y Ancelotti y hoy anunció su retiro en una liga insólita

Leonardo Balerdi le puso un freno a la comparación de Franco Mastantuono con Messi: “Leo hay uno solo”
Selección Argentina

Leonardo Balerdi le puso un freno a la comparación de Franco Mastantuono con Messi: “Leo hay uno solo”

Di María, en llamas: "Después dicen que nos ayudan"
Fútbol Argentino

Di María, en llamas: "Después dicen que nos ayudan"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo