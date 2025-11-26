En Europa publicaron que Boca se acerca a Lionel Messi y supera a Cristiano Ronaldo

El impacto internacional de Boca no desciende, a pesar de que su racha sin éxitos futbolísticos fuera de la Argentina cumplirán, en 2026, 18 años (la última consagración fue la Recopa 2008 que le ganó a Arsenal, competencia que el Xeneize disputó por haberse adjudicado la Copa Libertadores 2007 y en la que el elenco de Sarandí compitió por vencer a América de México en la Final de la Sudamericana).

Es que un informe de Euromericas Sport Marketing denota que el Club de la Ribera mantiene su reconocimiento pasando las fronteras, dado que su camiseta está entre las 10 más vendidas en todo el mundo en lo que va del año, solo por detrás de equipos o figuras sumamente difíciles de batir.

La indumentaria de Boca se encuentra en el sexto lugar y apenas es superada por Real Madrid, Barcelona, París Saint-Germain, Bayern Munich e Inter Miami, aprovechando este último, una clara influencia de Lionel Messi que arribó al conjunto de la Major League Soccer de los Estados Unidos a mediados del año 2023.

Asimismo, las casi un millón 900 mil ventas que registra la prenda azul y oro en 2025, supera al gigante inglés Manchester United (1.855.000), al poderoso Flamengo de Brasil (1.677.000), al Chelsea (1.422.000) y al Al-Nassr (1.281.000), que a pesar de contar con Cristiano Ronaldo desde principios de 2023 recién asoma en el décimo escalón.

En esa misma línea, la camiseta de Boca le sacó una importante ventaja a clubes como Manchester City, Inter de Milán, AC Milan, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Roma, Olympique de Marsella, Napoli, Ajax y Roma, todos equipos que quedaron entre la decimoprimera y vigésima colocación.

Boca volverá a jugar la Copa Libertadores en 2026

Después de ausentarse en las ediciones 2024 y 2025, Boca ya se aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2026. A diferencia de lo que sucedió en el vigente año que debió pasar por una fase clasificatoria en la que cayó por penales con Alianza Lima, esta vez, directamente formará parte de la Fase de Grupos.

