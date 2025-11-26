Es tendencia:
Fútbol Argentino

En Europa publicaron que Boca se acerca a Lionel Messi y supera a Cristiano Ronaldo

De acuerdo a un informe que publicaron en Europa, la camiseta de Boca se ubica sexta entre las más vendidas del mundo.

Por Germán Carrara

La camiseta de Boca quedó detrás de la del Inter Miami de Messi y por delante de la del Al Nassr de CR7, entre las más vendidas del 2025.
El impacto internacional de Boca no desciende, a pesar de que su racha sin éxitos futbolísticos fuera de la Argentina cumplirán, en 2026, 18 años (la última consagración fue la Recopa 2008 que le ganó a Arsenal, competencia que el Xeneize disputó por haberse adjudicado la Copa Libertadores 2007 y en la que el elenco de Sarandí compitió por vencer a América de México en la Final de la Sudamericana).

Es que un informe de Euromericas Sport Marketing denota que el Club de la Ribera mantiene su reconocimiento pasando las fronteras, dado que su camiseta está entre las 10 más vendidas en todo el mundo en lo que va del año, solo por detrás de equipos o figuras sumamente difíciles de batir.

La indumentaria de Boca se encuentra en el sexto lugar y apenas es superada por Real Madrid, Barcelona, París Saint-Germain, Bayern Munich e Inter Miami, aprovechando este último, una clara influencia de Lionel Messi que arribó al conjunto de la Major League Soccer de los Estados Unidos a mediados del año 2023.

Asimismo, las casi un millón 900 mil ventas que registra la prenda azul y oro en 2025, supera al gigante inglés Manchester United (1.855.000), al poderoso Flamengo de Brasil (1.677.000), al Chelsea (1.422.000) y al Al-Nassr (1.281.000), que a pesar de contar con Cristiano Ronaldo desde principios de 2023 recién asoma en el décimo escalón.

En esa misma línea, la camiseta de Boca le sacó una importante ventaja a clubes como Manchester City, Inter de Milán, AC Milan, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Roma, Olympique de Marsella, Napoli, Ajax y Roma, todos equipos que quedaron entre la decimoprimera y vigésima colocación.

Boca volverá a jugar la Copa Libertadores en 2026

Revelan el secreto de Diego Maradona en el partido solidario de su etapa en Napoli

Benjamín, el hijo del Kun Agüero, se la jugó y eligió entre su abuelo Diego Maradona y Lionel Messi

Después de ausentarse en las ediciones 2024 y 2025, Boca ya se aseguró su lugar en la Copa Libertadores 2026. A diferencia de lo que sucedió en el vigente año que debió pasar por una fase clasificatoria en la que cayó por penales con Alianza Lima, esta vez, directamente formará parte de la Fase de Grupos.

En síntesis

  • La camiseta de Boca Juniors se ubicó sexta entre las más vendidas del mundo en 2025, según un informe de Euromericas Sport Marketing.
  • Boca registra cerca de 1.900.000 ventas, superando al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo (1.281.000).
  • La camiseta del club argentino es superada por Real Madrid, Barcelona, PSG, Bayern Munich e Inter Miami de Lionel Messi.
germán carrara
Germán Carrara

jpasman
toti pasman

El compromiso de los jugadores de Racing con Costas es total, pero el de los de River con Gallardo no

ggrova
german garcía grova

Jugadores prescindibles y posibles refuerzos: las decisiones de Gallardo tras la eliminación

