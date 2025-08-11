Fue lindo ver reír a Riquelme porque no lo hace mucho, pero Boca hace 12 partidos que no puede ganar

Fue lindo ver reír a Riquelme porque la verdad que no sonríe mucho el presidente de Boca. Ahora, quedó descolocado. ¿De qué te reís, Román? Si el equipo hace 12 partidos que no puede ganar. Si está anteúltimo en su zona. Después se quejan los grandes, que el campeonato de 30 no es competitivo… en un grupo de 15, Boca está decimocuarto.

Otra vez, el Xeneize está afuera de la Copa Libertadores 2026 y el equipo de Miguel Ángel Russo no aparece. A ver, hay que destacarle al técnico que, contra Racing, puso a Edinson Cavani y a Miguel Merentiel, que puso a Alan Velasco, que puso a Brian Aguirre. Sin embargo, Boca sigue dependiendo de un tiro libre o de un córner de Leandro Paredes.

Y un tema que irrita a los hinchas de Boca, por lo menos a mí, es esta tozudez de Cavani de querer seguir siendo el capitán. Encima, para Riquelme que Tevez era un ex jugador en el 2020, ¿este Cavani qué es? Medio vestuario, el viernes despidiendo a Marcos Rojo con halagos y diciéndole capitán, demostró que ya no lo respeta más.

Ah, un párrafo para Racing: Gustavo Costas le salva a Diego Milito todos los quilombos. Le sacan a Maxi Salas y hace magia con Duván Vergara. Y el papelón de Rojo, hay que ser sincero con Riquelme, si esto le pasaba a Boca lo matábamos… pero Costas enseguida te hace un buen partido y volvió a tapar un papelón de la dirigencia de la Academia.

