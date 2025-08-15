La llamativa decisión de Miguel Russo en la previa de Boca vs. Independiente Rivadavia

En medio de la tremenda crisis futbolística que atraviesa, Boca ya planifica lo que será el enfrentamiento ante Independiente Rivadavia este domingo a partir de las 20:30 horas. Para el encuentro que tendrá lugar en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Miguel Ángel Russo tomó una llamativa decisión que generó una gran sorpresa en el ambiente y dio lugar a distintos rumores.

El Xeneize ya rompió distintas rachas negativas que reflejan el presente en el que está inmerso, donde ya completó una docena de partidos sin conocer la victoria y también fue eliminado de la Copa Argentina. En ese contexto muy incierto, se medirá ante la Lepra para intentar ponerle fin a este momento y, a raíz de eso, el experimentado director técnico tomó cartas en el asunto.

Lo cierto es que Russo decidió que viajen todos los jugadores a Mendoza. Con el objetivo de unir aún más al plantel en este difícil escenario que atraviesan, el entrenador optó por organizar una delegación numerosa para el traslado hacia la región de Cuyo. El motivo es más que evidente: busca consolidar el grupo y que sea una de las claves para sumar su primer triunfo en este ciclo.

Es por eso que viajarán los 31 futbolistas que componen el plantel profesional. Dentro de ellos, aparecerán los lesionados como Ander Herrera y Tomás Belmonte, que están en plena recuperación de las cuestiones musculares que los tiene a maltraer y los margina de las canchas. Mientras el español está en la etapa final, al argentino le quedan varias semanas por delante.

El equipo de Boca ante Bayern Múnich en el Mundial de Clubes.

Sin embargo, Cristian Lema y Marcelo Saracchi se quedarán en Buenos Aires, debido a que están separados de sus compañeros por una decisión institucional que supera el alcance de Miguelo. De esta manera, el zaguero central que llegó procedente de Lanús y el lateral izquierdo uruguayo permanecerán entrenando en el predio que posee el Xeneize en la localidad de Ezeiza.

Cabe destacar que, tanto el ex Belgrano y Newell’s como el defensor charrúa, fueron sancionados por el club a raíz de conductas inapropiadas. A causa de eso, Russo ya les comunicó que no los tendrá en cuenta y los dirigentes le informaron que deben buscar ofertas para conseguir una salida del Xeneize y así sumar tiempo de juego en otro conjunto del medio local o del extranjero.

El posible equipo de Boca ante Independiente Rivadavia

De cara al compromiso por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025, Russo planificó una práctica de fútbol en La Bombonera y mezcló 22 jugadores. Sin embargo, el posible equipo titular es: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Alan Velasco; Edinson Cavani.

