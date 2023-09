Llegó el viernes para Boca, que está a punto de arrancar la seguidilla más importante del 2023. Si quiere llegar bien parado a las semis con Palmeiras y al Superclásico, el Xeneize deberá vencer a Lanús este sábado en La Bombonera. Todas las novedades del Xeneize están vinculadas a la preparación para lo importante.

Barco, con máscara

Para colmo de males, Valentín Barco, uno de los futbolistas más importantes del equipo comandado por Jorge Almirón, sufrió un importante corto en el rostro y tuvo que recibir nada más ni nada menos que cinco puntos de sutura para frenar la sangre.

En medio de ese panorama, en las últimas horas, el lateral izquierdo de origen se dejó ver entrenando con un look muy particular: una máscara en el rostro para que no tenga demasiado contacto con el resto de los futbolistas y no se abra nuevamente la herida.

Cavani sería titular vs. Lanús

La idea del entrenador de Boca es poder darle rodaje a Cavani en el compromiso correspondiente a la fecha 6 de la Copa LPF , ya que quiere tenerlo en óptimas condiciones de cara al Superclásico y también frente a Palmeiras por la CONMEBOL Libertadores, que se disputará el jueves 28 de septiembre.

A raíz de esto, durante la práctica de Boca, Jorge Almirón colocó a Edinson Cavani junto a Darío Benedetto y esto terminaría confirmándolo tras el ensayo táctico del viernes, donde ultimarán detalles para el partido de este fin de semana.

Palmeiras perdió el invicto y llega golpeado a La Bombonera

Los de Abel Ferreira cayeron por 1 a 0 en Porto Alegre (Joao Pedro, el autor del gol), con todos los titulares en cancha y con un clima tenso luego del pitazo final. Hubo discusiones y varios cruces en los pasillos del estadio después de la victoria del conjunto local.

Palmeiras estuvo lejos de haber hecho un mal partido. Jugó bien, tuvo la pelota y tuvo más de 10 tiros al arco. Sin embargo, teniendo en cuenta lo sólidos que venían en todas sus líneas, habrá que ver cómo repercute en la confianza interna antes de ir a La Bombonera.