Pasó la escoba: la impactante cantidad de jugadores que Miguel Russo dejó afuera del banco de Boca contra Aldosivi

En el marco de la fecha 7 del Grupo A del Torneo Clausura, en el Estadio José María Minella, Boca visita a Aldosivi de Mar del Plata en búsqueda de hilvanar la tercera victoria consecutiva en el certamen y asentarse en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Para este duelo, el entrenador del Xeneize, Miguel Ángel Russo, sorprendió al convocar a los 32 futbolistas que tiene en el plantel. Debido a esto, al confirmar el XI titular y los suplentes, tuvo que dejar a otros 9 jugadores fuera del banco de relevos. Algunos de ellos fue por cuestiones futbolísticas y otros por lesión.

Dentro de los lesionados, hay tres futbolistas con los que Russo no pudo contar para este compromiso. Los mismos son Tomás Belmonte, Ander Herrera y Marco Pellegrino. Los dos primeros están próximos a sumarse a los entrenamientos con sus compañeros, mientras que el defensor central tiene un mayor plazo de recuperación.

Por otro lado, por decisión del entrenador quedaron fuera seis futbolistas. Dos de ellos son los arqueros Sergio Romero y Javier García. Además, está afuera Lucas Blondel, quien en un entrenamiento fue doble cinco junto a Paredes y que viene de quedar afuera de la convocatoria de la Selección de Suiza.

Finalmente, Ignacio Miramón, Kevin Zenón y Agustín Martegani, relegados por Russo, son los otros tres jugadores que quedaron marginados del banco de suplentes, tal como ocurrió en los últimos partidos que jugó el Xeneize por el Torneo Clausura.

La formación de Boca para enfrentar a Aldosivi

El Xeneize sale a la cancha con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Braian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Publicidad

Publicidad

ver también Vicente Taborda reveló que le gustaría volver a Boca: “Es mi casa también”