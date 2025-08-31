Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Pasó la escoba: la impactante cantidad de jugadores que Miguel Russo dejó afuera del banco de Boca contra Aldosivi

El entrenador del Xeneize marginó a 9 futbolistas del banco de suplentes por decisión técnica y lesiones.

Por Marco D'arcangelo

Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca.
© @BocaJrsOficialMiguel Ángel Russo, director técnico de Boca.

En el marco de la fecha 7 del Grupo A del Torneo Clausura, en el Estadio José María Minella, Boca visita a Aldosivi de Mar del Plata en búsqueda de hilvanar la tercera victoria consecutiva en el certamen y asentarse en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores. 

Para este duelo, el entrenador del Xeneize, Miguel Ángel Russo, sorprendió al convocar a los 32 futbolistas que tiene en el plantel. Debido a esto, al confirmar el XI titular y los suplentes, tuvo que dejar a otros 9 jugadores fuera del banco de relevos. Algunos de ellos fue por cuestiones futbolísticas y otros por lesión.

Dentro de los lesionados, hay tres futbolistas con los que Russo no pudo contar para este compromiso. Los mismos son Tomás Belmonte, Ander Herrera y Marco Pellegrino. Los dos primeros están próximos a sumarse a los entrenamientos con sus compañeros, mientras que el defensor central tiene un mayor plazo de recuperación.

Por otro lado, por decisión del entrenador quedaron fuera seis futbolistas. Dos de ellos son los arqueros Sergio Romero y Javier García. Además, está afuera Lucas Blondel, quien en un entrenamiento fue doble cinco junto a Paredes y que viene de quedar afuera de la convocatoria de la Selección de Suiza.

Finalmente, Ignacio Miramón, Kevin Zenón y Agustín Martegani, relegados por Russo, son los otros tres jugadores que quedaron marginados del banco de suplentes, tal como ocurrió en los últimos partidos que jugó el Xeneize por el Torneo Clausura. 

La formación de Boca para enfrentar a Aldosivi

El Xeneize sale a la cancha con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Braian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. 

Publicidad
Vicente Taborda reveló que le gustaría volver a Boca: “Es mi casa también”

ver también

Vicente Taborda reveló que le gustaría volver a Boca: “Es mi casa también”

Tras ser ignorado por Bielsa para la Selección de Uruguay, Merentiel fue elogiado por un crítico del Loco: “Clase A”

ver también

Tras ser ignorado por Bielsa para la Selección de Uruguay, Merentiel fue elogiado por un crítico del Loco: “Clase A”

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Armani convirtió su talón de Aquiles en su mayor virtud y ahora River solo quiere ganar por penales"

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

Lee también
Messi dejó un guiño implícito para Lamine Yamal mientras lucha por quedarse con el Balón de Oro: “El futuro está en buenas manos”
Fútbol Internacional

Messi dejó un guiño implícito para Lamine Yamal mientras lucha por quedarse con el Balón de Oro: “El futuro está en buenas manos”

El Diablito Echeverri advirtió a Palmeiras antes del cruce por Copa Libertadores
River Plate

El Diablito Echeverri advirtió a Palmeiras antes del cruce por Copa Libertadores

Qué canal pasa Aldosivi vs. Boca por el Torneo Clausura 2025
Fútbol Argentino

Qué canal pasa Aldosivi vs. Boca por el Torneo Clausura 2025

Con Briatore como principal apuntado y el 11° puesto de Franco Colapinto, los mejores memes del GP de Países Bajos
FÓRMULA 1

Con Briatore como principal apuntado y el 11° puesto de Franco Colapinto, los mejores memes del GP de Países Bajos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo