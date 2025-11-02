Por qué no juega hoy Leandro Paredes en Estudiantes vs. Boca por el Torneo Clausura 2025

Boca visita a Estudiantes de La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura, donde el elenco comandado por Claudio Úbeda no cuenta con la presencia de Leandro Paredes, una de las principales figuras que tiene dentro del plantel. Pese a que el volante nacido en San Justo no está en el campo de juego, acompañó a sus compañeros hacia el Estadio Jorge Luis Hirschi.

La ausencia de Paredes, sin duda alguna, significa un enorme dolor de cabeza para Úbeda y el cuerpo técnico, principalmente porque el partido frente al Pincha es muy importante para no solo poder acceder los Playoffs del campeonato local, sino que también con vistas a la clasificación hacia las copas internacionales del próximo año.

En este caso, que el mediocampista no juegue en este encuentro de Boca se debe a que alcanzó el límite de amonestaciones, por lo que está suspendido por una fecha. A raíz de ello, retornará en el próximo compromiso, que será el domingo 9 de noviembre, en La Bombonera, y frente a River.

Leandro Paredes llegó a la quinta amonestación ante Barracas Central. (Getty Images)

La formación de Boca vs. Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Tomás Belmonte, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

La formación de Estudiantes de La Plata vs. Boca por el Torneo Clausura

Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

DATOS CLAVES

Importancia del Partido para Boca

Objetivos clave: El partido contra Estudiantes de La Plata por la Fecha 14 del Torneo Clausura es crucial para Boca, ya que está en juego la clasificación a: Los Playoffs del campeonato local. Las Copas Internacionales del próximo año (principalmente la Copa Libertadores).

El partido contra Estudiantes de La Plata por la Fecha 14 del Torneo Clausura es crucial para Boca, ya que está en juego la clasificación a: DT Úbeda bajo presión: La ausencia de figuras clave aumenta el desafío para el entrenador Claudio Úbeda en un partido de alta exigencia.

La situación de Leandro Paredes

Razón de la ausencia: Paredes está suspendido por haber alcanzado el límite de amonestaciones (cinco tarjetas amarillas).

Compromiso: A pesar de la suspensión, acompañó a sus compañeros al Estadio Jorge Luis Hirschi, demostrando su apoyo.

Fecha de regreso confirmada: El mediocampista estará disponible para el próximo compromiso, el Superclásico contra River Plate: Fecha: Domingo, 9 de noviembre. Estadio: La Bombonera.

El mediocampista estará disponible para el próximo compromiso, el contra River Plate:

