Barcelona vs. PSG por la Champions League: formaciones, dónde ver y ¿juegan Lamine Yamal y Dembélé?

En el marco de la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League, en el Estadi Olímpic Lluís Companys, Barcelona y PSG se enfrentan en un duelo vibrante, en el que buscarán volver a sumar de a tres para continuar dentro de los primeros ocho de la tabla general.

El Blaugrana, puntero en LaLiga, arrancó el certamen continental de la mejor manera, debido a que venció 2 a 1 al Newcastle en condición de visitante gracias al doblete de Marcus Rashford. Para este encuentro, no podrá contar con dos de sus figuras, como los lesionados Gavi, Raphinha y Joan García.

Por otro lado, Wojciech Szczesny volverá al arco tal como lo hizo frente a la Real Sociedad, mientras que la gran noticia para el Blaugrana es el regreso de su máxima figura, Lamine Yamal, ya que se recuperó de la lesión de pubis que lo tuvo a maltraer y sumó minutos en el último encuentro.

PSG, por su parte, viene de golear en su estreno en este certamen, en el que defenderá el título de la temporada pasada, ya que le ganó 5 a 0 a Atalanta en condición de local. Además, Luis Enrique deberá meter mano en su equipo, ya que le faltarán varias figuras importantes.

Es que, el capitán Marquinhos será baja por lesión, así como también los tres delanteros titulares: Ousmane Dembélé, Desiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia. En el caso del futbolista georgiano, podría ser exigido y en caso de responder de la mejor manera, podría meterse en el XI.

Este partido, se disputará el próximo miércoles 1° de octubre a las 16.00 horas de Argentina y podrá verse en vivo tanto a través de Fox Sports como en Disney+.

Las posibles formaciones del partido

Barcelona : Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Frenkie De Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran Torres.

: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín; Frenkie De Jong, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Marcus Rashford y Ferran Torres. PSG: Lucas Chevalier, Hakimi, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Warren Zaire-Emery, Joao Neves; Lee Kang-in, Bradley Barcola y Khvicha Kvaratskhelia o Senny Mayulu.

