Por qué no juega Alexis Mac Allister y Mohamed Salah en Liverpool vs. Galatasaray por la Champions League

Las dos figuras de los Reds no parten desde el arranque en Turquía, por la segunda fecha del certamen europeo.

Por Bruno Carbajo

Mac Allister y Salah, fuera del equipo titular de Liverpool en Champions.
© GettyMac Allister y Salah, fuera del equipo titular de Liverpool en Champions.

Liverpool visita a Galatasaray, este martes desde las 16 en Estambul, por la segunda fecha de la Champions League. Con la intención de seguir con puntaje perfecto, los Reds buscan hacerse fuertes en un ambiente que suele ser complicado en el fútbol europeo. Y en dicha búsqueda, el entrenador Arne Slot sorprendió con la formación titular al no incluir a dos figuras.

Se trata de Alexis Mac Allister y Mohamed Salah, quienes estarán en el banco de suplentes aguardando por una oportunidad. Ambos se encuentran en óptimas condiciones físicas, por lo que se estima que su suplencia se debe a dos razones: una cuestión meramente táctica, combinada con el deseo del DT por darles descanso luego de que fueran titulares el último fin de semana, en la derrota ante Crystal Palace por la Premier League. El otro nombre de peso que sigue la misma línea es Alexander Isak, fichaje estrella del club en el mercado de pases.

En ese sentido, Liverpool saldrá a la cancha con un alineación conformada por: Allison; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Curtis Jones; Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Cody Gakpo; y Hugo Ekitike.

De esta manera, Mac Allister volverá a ser suplente por Champions, al igual que en la victoria 3-2 ante Atlético de Madrid en su debut por la competencia. En aquel encuentro ingresó en el segundo tiempo por Gakpo. Y posiblemente vuelva a repetirse la misma fórmula en Turquía.

