Por qué no juega hoy Franco Mastantuono en Liverpool vs. Real Madrid por la Champions League 2025-2026

El argentino nacido en Azul ni siquiera forma parte de los futbolistas convocados para el partido en Anfield.

Por Julián Mazzara

Franco Mastantuono no juega en Liverpool vs. Real Madrid.
Por la fecha 4 de la UEFA Champions League 2025-2026, en Anfield, Real Madrid visita a Liverpool sin la presencia de Franco Mastantuono, quien ni siquiera viajó hacia Inglaterra para afrontar el compromiso que puede dejar a los de Xabi Alonso como líderes de la tabla de posiciones.

En la antesala al cotejo, que puede verse a través de Fox Sports y también por Disney+ Premium, se confirmó que el futbolista argentino de 18 años sufrió una pubalgia que lo aleja de las canchas por tiempo indeterminado, según reportó el Merengue a través de un parte médico que publicó en sus medios oficiales.

A raíz de esta lesión que padeció el extremo con pasado en River Plate, no formaría parte de la convocatoria que realizará Lionel Scaloni para que la Selección Argentina afronte un amistoso en África, ante Angola, por la fecha FIFA que se disputará el viernes 14 de noviembre.

De esta manera, en España velan por su retorno para lo que serán los próximos encuentros, donde tendrán que enfrentar por LaLiga 2025-2026 y de visitante a Rayo Vallecano y Elche CF, el domingo 9 de noviembre y el 23 del mismo mes, respectivamente.

Franco Mastantuono no juega vs. Liverpool. (Getty Images)

Las formaciones de Liverpool y Real Madrid por la Champions League 2025-2026

Tabla de posiciones de la Champions League 2025-2026

Julián Mazzara

