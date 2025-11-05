Es tendencia:
Quién es el árbitro de Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors por la final de la Copa Argentina 2025

El nacido en González Catán, de 38 años, dirige su segunda final de la Copa Argentina tras estar en Estudiantes – Defensa y Justicia, en 2023.

Por Julián Mazzara

Nicolás Ramírez es el árbitro de la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors.
© Getty ImagesNicolás Ramírez es el árbitro de la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors.

En la provincia de Córdoba, más precisamente en el Estadio Juan Domingo Perón, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definen al campeón de la Copa Argentina 2025, luego de que en las semifinales eliminaran a River y Belgrano, respectivamente.

Ambos equipos tuvieron un larguísimo y muy duro recorrido para llegar hasta este encuentro, que se lleva a cabo en la cancha de Instituto. Pero además de tener la gran novedad de que, por primera vez en esta instancia, se incluye la presencia del VAR, el cual está a cargo de Héctor Paletta, el árbitro del partido es Nicolás Ramírez.

Nacido en la ciudad de González Catán y de 38 años, Ramírez tiene la posibilidad de arbitrar por segunda vez en su carrera una final de Copa Argentina, ya que fue el encargado de impartir justicia en la consagración de Estudiantes de La Plata ante Defensa y Justicia, en 2023.

En su historial, registra un total de 10 partidos dirigidos ante los mendocinos, que consiguieron seis triunfos y cuatro empates, mientras que al Bicho lo arbitró en 10 encuentros, pero obtuvo un saldo de cuatro victorias, cinco igualdades y una sola caída.

Nicolás Ramírez, el árbitro de la final de la Copa Argentina. (Getty Images)

La terna arbitral de Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors

  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • Asistente 1: Adrián Delbarba
  • Asistente 2: Walter Ferreyra
  • Cuarto Árbitro: Fabricio Llobet
  • Quinto Árbitro: Eduardo Lucero
  • VAR: Héctor Paletta
  • AVAR: Pablo Dóvalo
De qué cuadro es Nicolás Ramírez, el árbitro de la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

A lo largo de su carrera en Primera División, el oriundo de González Catán no estuvo vinculado con grandes polémicas. Aún así, hace unos años, el periodista Flavio Azzaro reveló que el juez en cuestión supo ser hincha de un equipo importante del fútbol argentino.

En un informe publicado en su canal de YouTube, donde reveló de qué cuadro son muchos de los árbitros del fútbol local, contó: “Nicolás Ramírez es de Vélez, aunque también le tira a Almirante Brown“. El colegiado jamás se pronunció al respecto, ni para confirmarlo ni para desmentirlo.

julián mazzara
Julián Mazzara

