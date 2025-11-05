Quién es el árbitro de Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors por la final de la Copa Argentina 2025

En la provincia de Córdoba, más precisamente en el Estadio Juan Domingo Perón, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definen al campeón de la Copa Argentina 2025, luego de que en las semifinales eliminaran a River y Belgrano, respectivamente.

Ambos equipos tuvieron un larguísimo y muy duro recorrido para llegar hasta este encuentro, que se lleva a cabo en la cancha de Instituto. Pero además de tener la gran novedad de que, por primera vez en esta instancia, se incluye la presencia del VAR, el cual está a cargo de Héctor Paletta, el árbitro del partido es Nicolás Ramírez.

Nacido en la ciudad de González Catán y de 38 años, Ramírez tiene la posibilidad de arbitrar por segunda vez en su carrera una final de Copa Argentina, ya que fue el encargado de impartir justicia en la consagración de Estudiantes de La Plata ante Defensa y Justicia, en 2023.

En su historial, registra un total de 10 partidos dirigidos ante los mendocinos, que consiguieron seis triunfos y cuatro empates, mientras que al Bicho lo arbitró en 10 encuentros, pero obtuvo un saldo de cuatro victorias, cinco igualdades y una sola caída.

Nicolás Ramírez, el árbitro de la final de la Copa Argentina. (Getty Images)

La terna arbitral de Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors

Árbitro: Nicolás Ramírez

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto Árbitro: Fabricio Llobet

Quinto Árbitro: Eduardo Lucero

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Pablo Dóvalo

Publicidad

Publicidad

ver también Nicolás Ramírez, el árbitro que pica en punta para dirigir el Superclásico

ver también Se reveló la nueva camiseta que utilizará la Selección Argentina en la Copa del Mundo 2026

De qué cuadro es Nicolás Ramírez, el árbitro de la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

A lo largo de su carrera en Primera División, el oriundo de González Catán no estuvo vinculado con grandes polémicas. Aún así, hace unos años, el periodista Flavio Azzaro reveló que el juez en cuestión supo ser hincha de un equipo importante del fútbol argentino.

En un informe publicado en su canal de YouTube, donde reveló de qué cuadro son muchos de los árbitros del fútbol local, contó: “Nicolás Ramírez es de Vélez, aunque también le tira a Almirante Brown“. El colegiado jamás se pronunció al respecto, ni para confirmarlo ni para desmentirlo.

Publicidad