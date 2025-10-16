Fuerte advertencia a River a días de la semifinal de la Copa Argentina: “Sabemos que podemos ganarle”

Si bien River acumula seis caídas en sus últimos siete partidos jugados, la realidad es que todavía está en carrera tanto en el Torneo Clausura, en el cual se encuentra quinto en la tabla y está en zona de clasificación a octavos de final, también lo está en la Copa Argentina, certamen en el cual disputará la semifinal el próximo viernes 24 de octubre ante Independiente Rivadavia de Mendoza. Se estima que en los próximos días se anunciará que la sede en la que se disputará será en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Alfredo Berti es el entrenador de Independiente Rivadavia de Mendoza y a días de enfrentar a River por la semifinal de la Copa Argentina dialogó con DSports y dijo: “Hay que saber que estos chicos han hecho un gran año y que hemos sumado una cantidad de puntos importante, eso es lo que nos permite poder ilusionarnos con entrar entre los 8 del Clausura y ser protagonistas en la Copa Argentina“.

Berti le puso picante al duelo con River

“Estar en semifinales de la Copa Argentina es algo muy lindo y que nos tiene muy ilusionados. Hay equipos muy buenos y sabemos que River es un grande, pero vamos a ir a ese partido con el deseo de poder ganarlo y sabemos que se puede“, afirmó el experimentado entrenador del conjunto mendocino.

Alfredo Berti. (Foto: Getty).

¿Cómo se juegan las semifinales de la Copa Argentina?

River e Independiente Rivadavia de Mendoza jugarán una de las semifinales de la Copa Argentina, su duelo está pautado para el viernes 24 de octubre y todavía no se determinó la sede, aunque se estima que será en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. La otra semifinal la jugarán Belgrano y Argentinos Juniors, dicho encuentro será el jueves 23 de octubre.

ver también Gallardo mete mano: la probable formación de River vs. Talleres por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

El fixture de River

Talleres vs. River – Torneo Clausura | 18 de octubre

River vs. Independiente Rivadavia – Copa Argentina | 24 de octubre

River vs. Gimnasia y Esgrima La Plata – Torneo Clausura | 2 de noviembre (a confirmar)

Boca vs. River – Torneo Clausura | 9 de noviembre (a confirmar)

Vélez vs. River – Torneo Clausura | 16 de noviembre (a confirmar)

Publicidad

Publicidad

ver también River piensa en Talleres: la tajante postura de Marcelo Gallardo con Enzo Pérez