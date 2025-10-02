Es tendencia:
Los picantes pasacalles que los hinchas de Racing le dedicaron a Marcelo Gallardo y Maximiliano Salas antes de enfrentar a River

En la previa al partido ante River, la ciudad de Rosario tuvo un mensaje destinado al Muñeco y también para el delantero que pasó por Racing.

Por Julián Mazzara

Los hinchas de Racing le dedicaron dos pasacalles a Marcelo Gallardo y Maximiliano Salas.
Los hinchas de Racing le dedicaron dos pasacalles a Marcelo Gallardo y Maximiliano Salas.

Racing y River se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Argentina, pero no será un partido más. Así como se pondrá en juego el pasaje a la semifinal del torneo, el clásico más añejo del fútbol argentino tiene un condimento extra: será el primer partido que Maximiliano Salas tenga contra su ex equipo.

La salida del delantero correntino se produjo con muchísima polémica, ya que se enemistó con la dirigencia liderada por Diego Milito tras ejecutar la cláusula de rescisión. Con quien también se quebró la relación fue con Marcelo Gallardo porque convenció al jugador de abandonar a la Academia y con Jorge Brito por romper el ‘pacto de caballeros’ que había dentro del fútbol doméstico.

A raíz de todo lo sucedido, y como ya había ocurrido en la previa al partido ante Barracas Central en el debut del Torneo Clausura, los hinchas de la Academia le dedicaron una serie de pasacalles al Muñeco y también al oriundo de Curuzú Cuatiá. “Salas, como el chileno, traidor” y “Gallardo borracho y golpeador”, fueron las frases que se plasmaron en las pancartas que aparecieron en los alrededores del Gigante de Arroyito.

El dolor sigue latente entre los fanáticos de la Acadé, quienes no perdonan al ahora atacante del Millonario. Incluso, descreen todas las frases que publicó en su cuenta de Instagram cuando realizó se despidió de la institución en la que consiguió la Copa Sudamericana y la Recopa Conmebol.

Los hinchas de Racing le dedicaron dos pasacalles a Marcelo Gallardo y Maximiliano Salas.

Los hinchas de Racing le dedicaron dos pasacalles a Marcelo Gallardo y Maximiliano Salas.

El paso de Maximiliano Salas por Racing

Durante toda su estadía en Racing, fueron 13 los goles que anotó Maximiliano Salas al cabo de 76 compromisos de carácter oficial. Además, conquistó dos títulos.

Publicidad
El cuadro de la Copa Argentina

