No me parece justa la clasificación de la U de Chile: Independiente quedó afuera por el peor operativo policial en décadas

No me parece justo el fallo de la Conmebol. De ninguna manera me parece justo que la Universidad de Chile pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Por supuesto que tampoco estoy contento porque yo quería a Independiente en dicha instancia del certamen continental.

Ahora, yo creo que a la barbarie de los chilenos se le opuso la falta de previsión de Independiente y también el accionar final de los barras del Rojo. Entonces, la Conmebol como que encontró dos factores para condenar a los de Avellaneda y uno para castigar a los visitantes, aunque hayan sido los que empezaron el problema. Y un equipo tenía que pasar.

Yo creo que la gente de Independiente debe enojarse, sobre todo, con la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Independiente pagó por 650 policías, pagó 150 efectivos de seguridad privada, pagó bomberos, pagó auxiliares, pagó controladores. Y dejaron que estos delincuentes rompan todo durante cuatro horas.

A las 7 de la tarde empezaron los líos, empezaron tirar cosas, a romper los baños, a romper la tribuna y a agredir a los de Independiente. Yo creo que el Rojo está afuera por la ineptitud, por la impericia y por la inutilidad de la Policía, con el peor operativo en décadas en una cancha de fútbol.

Ahora, también para pensar, los plateístas de Independiente que le pidieron a la barra que vaya a golpear a los chilenos…

