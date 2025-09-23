Qué pasa si Lanús gana, empata o pierde hoy contra Fluminense por la Copa Sudamericana

Lanús visitará a Fluminense, este martes desde las 21.30 en el estadio Maracaná, por el encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Granate viene de imponerse 1-0 en la ida, con gol de Marcelino Moreno, y buscará hacer valer el resultado para avanzar a semifinales.

Gracias a la victoria obtenida en La Fortaleza, el único resultado que perjudica notablemente al conjunto de Mauricio Pellegrino es una derrota. En caso de que suceda, influirá la cantidad de goles de diferencia para saber si la llave se definirá en los penales o dentro del tiempo regular.

Qué pasa si Lanús gana, empata o pierde contra Fluminense por la Copa Libertadores

Si Lanús gana : en caso de imponerse en el Maracaná, el Granate avanzará directamente a las semifinales.

: en caso de imponerse en el Maracaná, el Granate avanzará directamente a las semifinales. Si Lanús empata : una igualdad también le servirá al equipo de Mauricio Pellegrino para clasificar a la siguiente ronda, ya que mantendrá la diferencia de un gol a favor en la serie.

: una igualdad también le servirá al equipo de Mauricio Pellegrino para clasificar a la siguiente ronda, ya que mantendrá la diferencia de un gol a favor en la serie. Si Lanús pierde: en caso de caer por un gol, la serie se irá a la tanda de penales. Pero si el Flu se impone por dos tantos o más de diferencia, dará vuelta la serie y dejará automáticamente eliminado al Granate.

Fluminense vs. Central Córdoba: minuto a minuto

ver también El primer golazo de Franco Mastantuono con la camiseta de Real Madrid: ante Levante por la Liga de España