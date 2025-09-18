Es tendencia:
Atento River: Liga de Quito sorprendió a Sao Paulo en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

El elenco ecuatoriano sacó un resultado positivo y se ilusiona con enfrentar al Millonario o Palmeiras en semifinales.

Por Agustín Vetere

Liga de Quito y Sao Paulo abrieron la serie en Ecuador.
Los cuartos de final de la Copa Libertadores ya están en marcha y este jueves se disputan los últimos compromisos de ida. En el Estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito sacó un esperanzador resultado como local al derrotar por 2-0 a Sao Paulo en el comienzo de la serie.

El conjunto ecuatoriano se puso en ventaja a los 15 minutos de la primera mitad tras un preciso pase del uruguayo Gian Franco Allala. Bryan Ramírez, a la altura del punto de penal, le pegó de volea y de primera para ponerla contra un palo y desatar el grito de los hinchas locales.

Pero la noche positiva tuvo un broche de oro. Es que, a 10 minutos del final del compromiso, Michael Estrada capturó un rebote en el área y definió al segundo palo para decretar el 2-0 en este duelo de ida. Todo se resolverá el jueves 25 en San Pablo.

El déficit de dos goles será un factor importante para Hernán Crespo a la hora de planear la revancha en territorio paulista. El entrenador argentino tendrá la complicada tarea de dar vuelta la historia a favor del Tricolor para meterlo entre los 4 mejores de América.

Sin embargo, es inevitable pensar en un posible cruce entre Crespo y River Plate. Es que, en caso de que Sao Paulo despierte ante su público y el Millonario haga lo propio ante Palmeiras el próximo miércoles, se podrá dar ese duelo por un lugar en la gran final de Lima.

Por lo pronto, y con el choque ante Atlético Tucumán en el medio, Marcelo Gallardo y sus dirigidos planearán la forma de dar vuelta la serie ante el Verdao en Brasil. Los de Abel Ferreira sacaron una ventaja de 2-1 en el Estadio Monumental, diferencia mínima que no le quita ilusión al Millonario.

Cuándo es el partido de vuelta entre Palmeiras y River

Tras la victoria por 2-1 de los paulistas en Núñez, los protagonistas se volverán a ver las caras el próximo miércoles 24 de septiembre en el Allianz Parque desde las 21.30, hora argentina. El mismo podrá observarse a través de Disney+, que tendrá una promoción exclusiva.

Hasta el 27 de septiembre Disney+ ofrece un importante descuento para nuevos suscriptores en la región. En Argentina, el descuento es de $3999 para el plan standard y $7299 para el plan premium.

