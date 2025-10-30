El alivio de Boca y River por el Mundial de Clubes 2029: por qué los beneficia la eliminación de Racing de la Copa Libertadores

El lamento de Avellaneda retumba en todo el fútbol argentino, pero no todos lo viven con la misma intensidad. Mientras Racing asimila el golpe de no haber podido quebrar el arco de Flamengo y sellar su eliminación de la Copa Libertadores en semifinales tras la derrota 1-0 obtenida en la ida, en las oficinas de Boca y River se mira el resultado con cierto optimismo estratégico.

La salida de la Academia de la contienda continental no se trata de una cuestión de rivalidad histórica o folklore futbolístico; sino que se debe a proyecciones a largo plazo: la clasificación al codiciado Mundial de Clubes de 2029, la cual no se pone en aprietos para el Xeneize, el Millonario y el resto de equipos argentinos.

Vale recordar que la Conmebol dispondrá de seis plazas para la próxima edición de la Copa del Mundo. Cuatro cupos serán para los campeones de la Libertadores entre 2025 y 2028, mientras que los dos restantes se entregarán a través de un ranking de rendimiento continental que ya comenzó a tomar forma en esta edición.

¿Dónde aparece el beneficio para Boca y River? Radica en el estricto reglamento de FIFA, que establece que ningún país puede tener más de dos representantes en el certamen, a no ser que todos ellos clasifiquen como campeones continentales. Así, si la Academia se hubiera quedado con la copa, habría ocupado automáticamente una de las plazas de campeón. Esto hubiese obligado a Boca o River a disputar un único cupo a través del ranking. La otra vía, mucho más compleja, era quedarse directamente con el certamen, compitiendo cabeza a cabeza con el resto de clubes del continente por esa única plaza disponible.

Ahora, al caer eliminado, Racing sigue siendo un competidor más en el ranking, pero la vital regla de los dos queda intacta, manteniendo abiertos los dos preciados cupos por puntaje para clubes argentinos. El margen de error no se achica para nadie y las aspiraciones se mantienen en conseguir la medalla de oro y plata del escalafón continental. Claro, siempre y cuando no se levante directamente la Copa.

La calculadora del ranking

La salida de Racing le da oxígeno a todos los clubes argentinos. River, pese a su eliminación en cuartos de final ante Palmeiras, ya cuenta con 29 puntos en el escalafón, una base sólida sobre la cual seguir sumando en futuras ediciones. Boca, que no participó en esta Copa Libertadores, aún tiene su marcador en cero.

Actualmente, el ranking es dominado por Palmeiras, que lidera con 40, mientras que Flamengo, ya finalista, le sigue con 39. Liga de Quito y Racing, con 35, son lo que continúan en la pelea. Más atrás, aparece Estudiantes (28), Vélez (24), River y Central Córdoba (14).

De esta manera, la caída de Racing no es solo una noticia deportiva para los equipos argentinos, sino que también una movida estratégica de sus competidores nacionales que puede allanarles el objetivo de llevar el nombre de Argentina al Mundial de Clubes de 2029.

