Quién es el árbitro de Racing vs. Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores

Piero Maza, de 41 años, será el encargado de impartir justicia en el Cilindro de Avellaneda. Dirigió una vez a la Academia y cuatro al Mengao.

Por Joaquín Alis

A partir de las 21:30, Racing irá en busca de la final de la CONMEBOL Libertadores recibiendo a Flamengo. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Presidente Perón, mejor conocido como el Cilindro de Avellaneda, y comenzará con el global 1-0 a favor de los brasileños. El encargado de impartir justicia será Piero Maza.

El chileno de 41 años es internacional desde 2018 y cuenta con una gran cantidad de partidos de este calibre en su historial. A lo largo de su carrera, dirigió 38 partidos de Copa Libertadores y será el número 13 en la edición 2025. El último que dirigió fue el 1-0 de Estudiantes al Fla, que terminó clasificando por penales.

El experimentado colegiado encabezará un equipo arbitral integrado por chilenos en su totalidad. Claudio Urrutia y José Retamal oficiarán de jueces de línea, mientras que Felipe González será el cuarto árbitro. En el VAR aparecerán Juan Lara, Francisco Gilabert y Edson Cisternas.

Cómo le fue a Racing con Piero Maza

Piero Maza solamente impartió justicia en un solo partido de Racing. Fue en la Copa Libertadores 2021, en un empate 0 a 0 ante San Pablo en el Cilindro por la fase de grupos. Aquella noche, expulsó con roja directa a William, futbolista del equipo brasileño.

Cómo le fue a Flamengo con Piero Maza

El historial de Flamengo con Maza es un poco más extenso, ya que es de cuatro partidos. Los antecedentes marcan dos victorias y dos derrotas, con la salvedad de que uno de los partidos perdidos (Estudiantes, en esta misma copa) terminó en festejo por penales para los de Filipe Luis.

Su primera experiencia con el Fla fue un 6 a 1 ante San José por la fase de grupos en 2019. Tres años más tarde, dirigió la vuelta de la semifinal ante Vélez en el Maracaná, que terminó en triunfo 2-1. La única derrota fue en 2023: un 0-1 ante Independiente del Valle por la Recopa.

El equipo arbitral de Flamengo vs. Racing

  • Árbitro: Piero Maza (CHI)
  • Asistente 1: Claudio Urrutia (CHI)
  • Asistente 2: José Retamal (CHI)
  • Cuarto árbitro: Felipe González (CHI)
  • VAR: Juan Lara (CHI)
  • AVAR1: Francisco Gilabert (CHI)
  • AVAR2: Edson Cisternas (CHI)
