Ganó 6 títulos, jugó dos Mundiales y recordó un fuerte cruce con Riquelme en la Selección Argentina: “Ni pinta tenés”

Durante los 51 encuentros que Juan Román Riquelme disputó con la camiseta de la Selección Argentina, entre noviembre de 1997 y octubre de 2008, no solo tuvo la posibilidad de convertir goles sino que también recibió patadas, forcejeó con cuanto rival se le interpusiera y se chicaneó dentro del campo de juego.

Mayormente, los partidos que tenían un alto volumen de rigurosidad eran los correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas. Sobre todo en un fútbol de antaño, que era más violento que el actual. Las mañas estaban a flor de piel, por lo que ningún futbolista quería dar ventaja. Así fue como el paraguayo Paulo Da Silva tuvo un tenso momento con el ahora presidente de Boca.

A través de una entrevista que brindó en GEN, el ex defensor recordó que todo se originó luego de una fuerte infracción que le hizo al oriundo de San Fernando: “Le metí como una patada y me dice: ‘Mirá lo que sos, no tenés ni pinta de jugador‘. Le conté a mis compañeros, aparte de que se cagaron de risa, yo era uno de los pocos jugadores que usaba unos clavos así, usaba la media… antiestético total. Y me miró, aparte me miró y me hizo así. Y le dije: ‘Ey, ey’. Y ahí me dijo: ‘Mirá lo que sos, ni pinta de jugador tenés’. Y yo me quedé así…”.

Cuando le repreguntaron por la situación, y si el cruce verbal continuó dentro del campo de juego, Da Silva fue muy claro: “Qué le voy a decir si tenía razón”, exclamó entre risas. Cabe destacar que el ex capitán albirrojo no mencionó la fecha del partido que protagonizaron Paraguay y Argentina, como así tampoco si fue en Buenos Aires o en Asunción.

Tweet placeholder

Los números de Paulo Da Silva en Paraguay

El mítico defensor paraguayo, con la camiseta de su seleccionado, afrontó un total de 146 partidos (6 de ellos fueron en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010), anotó 3 goles y aportó 2 asistencias. Además de que fue capitán, Paulo Da Silva presenció 12.638 minutos dentro del campo de juego.

Publicidad

Publicidad

Los títulos de Paulo Da Silva

Primera División de Paraguay 2002 (Libertad)

Primera División de Paraguay 2003 (Libertad)

Primera División de México 2005 (Toluca)

Campeón de Campeones 2006 (Toluca)

Primera División de México 2008 (Toluca)

Copa Paraguay 2019 (Libertad)

ver también Scaloni analiza convocar un jugador de último momento para Argentina – Ecuador: los 6 posibles nombres