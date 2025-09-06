Es tendencia:
logotipo del encabezado
Eliminatorias Sudamericanas

Ganó 6 títulos, jugó dos Mundiales y recordó un fuerte cruce con Riquelme en la Selección Argentina: “Ni pinta tenés”

El futbolista quedó perplejo cuando se cruzó con el ahora presidente de Boca y recordó cómo fue la reacción luego de una infracción.

Por Julián Mazzara

Juan Román Riquelme disputando el balón con Emerson, en Brasil vs. Argentina.
© Getty ImagesJuan Román Riquelme disputando el balón con Emerson, en Brasil vs. Argentina.

Durante los 51 encuentros que Juan Román Riquelme disputó con la camiseta de la Selección Argentina, entre noviembre de 1997 y octubre de 2008, no solo tuvo la posibilidad de convertir goles sino que también recibió patadas, forcejeó con cuanto rival se le interpusiera y se chicaneó dentro del campo de juego.

Mayormente, los partidos que tenían un alto volumen de rigurosidad eran los correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas. Sobre todo en un fútbol de antaño, que era más violento que el actual. Las mañas estaban a flor de piel, por lo que ningún futbolista quería dar ventaja. Así fue como el paraguayo Paulo Da Silva tuvo un tenso momento con el ahora presidente de Boca.

A través de una entrevista que brindó en GEN, el ex defensor recordó que todo se originó luego de una fuerte infracción que le hizo al oriundo de San Fernando: “Le metí como una patada y me dice: ‘Mirá lo que sos, no tenés ni pinta de jugador‘. Le conté a mis compañeros, aparte de que se cagaron de risa, yo era uno de los pocos jugadores que usaba unos clavos así, usaba la media… antiestético total. Y me miró, aparte me miró y me hizo así. Y le dije: ‘Ey, ey’. Y ahí me dijo: ‘Mirá lo que sos, ni pinta de jugador tenés’. Y yo me quedé así…”.

Cuando le repreguntaron por la situación, y si el cruce verbal continuó dentro del campo de juego, Da Silva fue muy claro: “Qué le voy a decir si tenía razón”, exclamó entre risas. Cabe destacar que el ex capitán albirrojo no mencionó la fecha del partido que protagonizaron Paraguay y Argentina, como así tampoco si fue en Buenos Aires o en Asunción.

Tweet placeholder

Los números de Paulo Da Silva en Paraguay

El mítico defensor paraguayo, con la camiseta de su seleccionado, afrontó un total de 146 partidos (6 de ellos fueron en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010), anotó 3 goles y aportó 2 asistencias. Además de que fue capitán, Paulo Da Silva presenció 12.638 minutos dentro del campo de juego.

Publicidad

Los títulos de Paulo Da Silva

  • Primera División de Paraguay 2002 (Libertad)
  • Primera División de Paraguay 2003 (Libertad)
  • Primera División de México 2005 (Toluca)
  • Campeón de Campeones 2006 (Toluca)
  • Primera División de México 2008 (Toluca)
  • Copa Paraguay 2019 (Libertad)
Scaloni analiza convocar un jugador de último momento para Argentina – Ecuador: los 6 posibles nombres

ver también

Scaloni analiza convocar un jugador de último momento para Argentina – Ecuador: los 6 posibles nombres

Lautaro Martínez no se achicó y dejó un mensaje para el Balón de Oro: “Estoy infravalorado”

ver también

Lautaro Martínez no se achicó y dejó un mensaje para el Balón de Oro: “Estoy infravalorado”

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"En la cabeza de Messi debe pesar la imagen que puede dejar en un Mundial si Argentina no gana el de 2026"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Ayrton Costa podría disputar el Mundial 2026
Boca Juniors

Ayrton Costa podría disputar el Mundial 2026

En pleno GP de Italia, Alpine renovó a Pierre Gasly hasta 2028: los detalles y qué pasa con Colapinto
FÓRMULA 1

En pleno GP de Italia, Alpine renovó a Pierre Gasly hasta 2028: los detalles y qué pasa con Colapinto

Lautaro Martínez no se achicó ante Lamine Yamal ni Dembélé y dejó un mensaje para el Balón de Oro: “Estoy infravalorado”
Fútbol europeo

Lautaro Martínez no se achicó ante Lamine Yamal ni Dembélé y dejó un mensaje para el Balón de Oro: “Estoy infravalorado”

Independiente Rivadavia es el primer clasificado a las semis de la Copa Argentina
Copa Argentina

Independiente Rivadavia es el primer clasificado a las semis de la Copa Argentina

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo