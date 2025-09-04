Es tendencia:
La emotiva reacción de Messi cuando Argentina entonó el himno contra Venezuela por las Eliminatorias

El capitán de la Selección Argentina se emocionó en medio del himno nacional antes de enfrentar a Venezuela.

Lionel Messi entonando el himno dela Selección Argentina.
Lionel Messi entonando el himno dela Selección Argentina.

Por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, en el Estadio Antonio Vespucio Liberti, la Selección Argentina recibe a su par de Venezuela en lo que es el último encuentro oficial de Lionel Messi en su tierra.

Al momento en el que sonó el himno, que lo entonó Euge Quevedo, la cantante del grupo de cuarteto La Banda de Carlitos, el 10 y capitán del seleccionado argentino se emocionó muchísimo por la envergadura del partido, pero no rompió en llanto.

Messi, al momento de la entrada en calor, lagrimeó cuando recibió la ovación por parte de la hinchada, y siempre buscó a su familia que estaba alojada en uno de los palcos del Monumental. De hecho, al lado de su esposa Antonela se encontraba Celia, su madre.

Los números de Lionel Messi en la Selección Argentina

Hasta que el árbitro Piero Maza dio el pitazo inicial para el partido entre Argentina y Venezuela, fueron 193 los encuentros que disputó Lionel Messi con el seleccionado nacional: anotó 112 goles y aportó 61 asistencias. Además, ganó 4 títulos.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

