Un jugador de la Selección de Brasil recordó con sufrimiento la paliza sufrida ante Argentina: “Eran todos Messi”

Uno de los nombres que sufrió la goleada albiceleste en el Monumental se rindió a los pies del funcionamiento del equipo nombrando a Leo, quien no estuvo presente en dicho encuentro.

Por Bruno Carbajo

La noche que la Selección Argentina goleó a Brasil en el Monumental.
A veces, las derrotas más duras dejan lecciones que perduran más que cualquier victoria. Eso es lo que le ocurrió a Wesley, joven lateral derecho brasileño de 22 años, quien volvió a revivir la goleada histórica 4-1 que la Selección Argentina le propinó a Brasil en el Monumental, en marzo pasado.

Lo llamativo de sus declaraciones fue la forma en que reconoció la superioridad absoluta del equipo de Lionel Scaloni. “Fuimos a jugar, pero no funcionó. Lo intentamos y nos esforzamos, pero esa noche en el rival eran todos Messi y no había nada que hacer”, confesó el actual jugador de la Roma, que en este mercado de pases dejó Flamengo a cambio de 25 millones de euros.

La frase no tardó en tomar relevancia, sobre todo porque Lionel Messi no estuvo presente en aquel encuentro, al marginarse por una lesión en el aductor izquierdo. Sin embargo, Wesley, que jugó los 90 minutos en Buenos Aires, insistió en que la influencia del ’10’ se percibía en cada uno de los futbolistas argentinos que saltaron al campo.

Pese a la crudeza de la derrota, con el diario del lunes, Wesley intentó buscarle una matiz positiva a la paliza sufrida. “Fue un aprendizaje. Todo el mundo juega para ganar, pero no siempre se puede. Sabemos la calidad que tiene el equipo de Argentina. Gracias a Dios estamos clasificados al Mundial, así que ese resultado no fue un problema. No fue nuestra noche, pero no se acabó el mundo porque perdimos”, explicó el lateral con TNT Sports Brasil, intentando tomar a aquella noche como un simple traspié.

Wesley fue titular en la paliza histórica que recibió de Argentina en Buenos Aires (Getty Images).

Lo cierto es que la autocrítica de Wesley contrasta con lo que supo ser la previa del partido, marcada por picantes frases de varios futbolistas brasileños. Entre ellas, la de Raphinha, quien había advertido: “Le daremos una paliza. Iremos con todo dentro y fuera del campo, como tiene que ser”. El campo de juego terminó dictando una realidad muy diferente.

Hoy, bajo el mando de Carlo Ancelotti, Brasil atraviesa un proceso de reconstrucción tras la salida de Dorival Júnior, el DT en aquel momento. En ese sentido, Wesley destacó el efecto positivo que trajo consigo la rotación de entrenador de la mano del golpe brindado por Argentina. “Ahora se puede ver ese aprendizaje. Llevamos poco tiempo de trabajo, pero se percibe una selección con mucha más voluntad. Estamos mostrando en el campo lo que queremos y eso es muy importante”, concluyó el lateral, con la esperanza de que aquella pesadilla en el Monumental sirva como motor para el futuro.

ver también

ver también

Bruno Carbajo

