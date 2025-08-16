Competencia para Mastantuono: la joya que Real Madrid blindó por pedido de Xabi Alonso

La firma de contrato de Franco Mastantuono dejó de ser la última en las oficinas del Real Madrid. 48 horas después de la presentación del argentino, el Merengue hizo oficial la renovación de Thiago Pitarch, también de 18 años, pero surgido en su cantera.

El joven mediocampista, apenas 11 días mayor al ex-River, estiró su vínculo por segunda vez en el año. La primera había sido en enero, pero sus buenas apariciones en los entrenamientos impresionaron a Xabi Alonso, a tal punto de que lo utilizó en un amistoso de pretemporada y lo tendrá en cuenta para lo que viene.

Pitarch estiró su contrato hasta 2030, horas después de haber reemplazado a Kylian Mbappé en la exhibición de pretemporada ante WSG Tirol. Medios españoles lo describen como “un jugador vertical y con mucha habilidad para romper líneas“. En principio, el plan era que regresara al Castilla dirigido por Álvaro Arbeloa, pero el panorama cambió.

Se espera que Thiago aparezca entre los convocados del Real Madrid para enfrentar a Osasuna, partido programado para el martes 19 de agosto. Con la 45 en la espalda, el joven será muy tenido en cuenta por el entrenador y, en consecuencia, se posiciona para competir con Mastantuono.

Qué dijo Thiago Pitarch tras renovar su contrato

En un posteo publicado en sus redes sociales este sábado 16 de agosto, Thiago Pitarch exteriorizó sus sensaciones tras la firma: “Muy feliz de poder ampliar mi contrato con el mejor equipo del mundo! Es un orgullo poder seguir perteneciendo y defendiendo a este club“.

“Gracias a mi familia, en especial a mis padres, por estar en todo momento; a mis amigos, que no sería lo mismo sin ellos; y a mis representantes, por ayudarme en este proceso. Ahora toca seguir trabajando más que nunca, esforzándome cada día al máximo por este escudo, que no se merece menos”, concluyó.

Cuándo puede debutar Mastantuono en Real Madrid

Real Madrid jugará su primer partido de la temporada el próximo martes en el Santiago Bernabéu, recibiendo a Osasuna por LaLiga. Si Xabi Alonso lo considera, el chico de 18 años podría dar sus primeros pasos oficiales con la camiseta del Merengue.

