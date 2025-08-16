Es tendencia:
logotipo del encabezado
Real Madrid

Competencia para Mastantuono: la joya que Real Madrid blindó por pedido de Xabi Alonso

El entrenador ya lo tuvo en varios entrenamientos y hasta lo usó en un amistoso. Es apenas 11 días mayor que el argentino.

Por Joaquín Alis

Competencia para Mastantuono: la joya que Real Madrid blindó por pedido de Xabi Alonso
© @thiiaago_8Competencia para Mastantuono: la joya que Real Madrid blindó por pedido de Xabi Alonso

La firma de contrato de Franco Mastantuono dejó de ser la última en las oficinas del Real Madrid. 48 horas después de la presentación del argentino, el Merengue hizo oficial la renovación de Thiago Pitarch, también de 18 años, pero surgido en su cantera.

El joven mediocampista, apenas 11 días mayor al ex-River, estiró su vínculo por segunda vez en el año. La primera había sido en enero, pero sus buenas apariciones en los entrenamientos impresionaron a Xabi Alonso, a tal punto de que lo utilizó en un amistoso de pretemporada y lo tendrá en cuenta para lo que viene.

Pitarch estiró su contrato hasta 2030, horas después de haber reemplazado a Kylian Mbappé en la exhibición de pretemporada ante WSG Tirol. Medios españoles lo describen como “un jugador vertical y con mucha habilidad para romper líneas“. En principio, el plan era que regresara al Castilla dirigido por Álvaro Arbeloa, pero el panorama cambió.

Se espera que Thiago aparezca entre los convocados del Real Madrid para enfrentar a Osasuna, partido programado para el martes 19 de agosto. Con la 45 en la espalda, el joven será muy tenido en cuenta por el entrenador y, en consecuencia, se posiciona para competir con Mastantuono.

Qué dijo Thiago Pitarch tras renovar su contrato

En un posteo publicado en sus redes sociales este sábado 16 de agosto, Thiago Pitarch exteriorizó sus sensaciones tras la firma: “Muy feliz de poder ampliar mi contrato con el mejor equipo del mundo! Es un orgullo poder seguir perteneciendo y defendiendo a este club“.

“Gracias a mi familia, en especial a mis padres, por estar en todo momento; a mis amigos, que no sería lo mismo sin ellos; y a mis representantes, por ayudarme en este proceso. Ahora toca seguir trabajando más que nunca, esforzándome cada día al máximo por este escudo, que no se merece menos”, concluyó.

Publicidad

Cuándo puede debutar Mastantuono en Real Madrid

Real Madrid jugará su primer partido de la temporada el próximo martes en el Santiago Bernabéu, recibiendo a Osasuna por LaLiga. Si Xabi Alonso lo considera, el chico de 18 años podría dar sus primeros pasos oficiales con la camiseta del Merengue.

Éste fue el primer gasto de Franco Mastantuono como futbolista de Real Madrid: le costó 120 mil euros

ver también

Éste fue el primer gasto de Franco Mastantuono como futbolista de Real Madrid: le costó 120 mil euros

Mastantuono tuvo su primer entrenamiento en Real Madrid y reveló lo que más lo sorprendió: “Ojalá sean muchos más así”

ver también

Mastantuono tuvo su primer entrenamiento en Real Madrid y reveló lo que más lo sorprendió: “Ojalá sean muchos más así”

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

jpasman
toti pasman

"Sin un gramo de autocrítica, con Cascini se fue de Boca el último de los Rottweilers de Riquelme"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
La contundente decisión de Guardiola con el Diablito Echeverri que sentencia su futuro en Manchester City
Fútbol europeo

La contundente decisión de Guardiola con el Diablito Echeverri que sentencia su futuro en Manchester City

River hoy: situación de los borrados por Gallardo y posible formación vs. Godoy Cruz
River Plate

River hoy: situación de los borrados por Gallardo y posible formación vs. Godoy Cruz

Boca hoy: lista de concentrados, Chile se suma al interés por Pekerman y más
Boca Juniors

Boca hoy: lista de concentrados, Chile se suma al interés por Pekerman y más

El sentido homenaje a Diogo Jota que emocionó a Pep Guardiola en la previa de Wolverhampton vs. Manchester City
Noticias de la Premier League 2025

El sentido homenaje a Diogo Jota que emocionó a Pep Guardiola en la previa de Wolverhampton vs. Manchester City

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo