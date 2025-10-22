Diego Simeone señaló a Nicolás González tras la derrota del Atlético de Madrid con el Arsenal

El Atlético de Madrid en el segundo tiempo contra el Arsenal sufrió una ráfaga de 13 minutos en la que recibió cuatro goles, consumando así un resultado adverso que decretó se segunda derrota sobre tres partidos en la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026 (a falta de los partidos del miércoles, quedó en el puesto 18 de la tabla).

El encuentro estaba bastante controlado para el Colchonero. Incluso, en el inicio del complemento, Julián Alvarez estrelló una pelota en el travesaño que de haber entrado podría haber cambiado el desenlace. Pero no fue así. Y no obstante, a los 57 llegó la jugada que inclinó la cita para los dirigidos por Mikel Arteta mediante una pelota parada.

Un centro de Declan Rice al borde del área chica encontró a Gabriel Magalhaes que cabeceó solo casi al lado de Jan Oblak. ¿Y quién perdió la marca del brasileño? Nicolás González, quien lo suelta justo antes de producirse el impacto que envió el balón a la red para el 1 a 0 del Arsenal.

Y al respecto de esa secuencia, Diego Simeone no ocultó su frustración. De hecho, como pocas veces, dejó en claro la responsabilidad del ex Fiorentina y Juventus en el primero de los cuatro que anotaron los Gunners en el encuentro disputado este martes 21 de octubre en el Emirates Stadium.

“Son errores individuales que pasan a lo colectivo. No seguimos una marca, no hacemos falta cuando hay que hacerla… Son detalles que hacen que el partido vaya para un lado o para otro“, expresó el Cholo en la conferencia de prensa posterior a la derrota del Atlético de Madrid.

Pero eso no fue todo. El entrenador del equipo rojiblanco confesó que a esta altura es algo que no puede corregir de manera puntual: “Es fútbol de toda la vida. Eso no se trabaja, se tiene dentro de cada uno. Lo individual es más difícil de resolverlo. Tenemos que ayudar que lo colectivo mejore lo individual”.

El próximo compromiso del Atlético de Madrid en la Champions League

El Atlético de Madrid intentará dejar atrás la derrota que sufrió con el Arsenal con su próximo compromiso por la cuarta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026. Será el martes 4 de noviembre en el Estadio Metropolitano ante el Union Saint Gilloise de Bélgica.

