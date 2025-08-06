Dybala tomó una decisión ante el interés de los 2 clubes que buscan sacarlo de Roma

Paulo Dybala es uno de los mejores futbolistas que tiene Roma dentro del plantel, y junto a Matías Soulé son los únicos argentinos que quedaron porque Leandro Paredes decidió emigrar para regresar a Boca. Pero ahora, el futuro del cordobés está completamente en duda.

A lo largo de las últimas semanas, en Europa comenzaron a conocerse el interés que tienen clubes como Atalanta y Benfica para llevárselo en este mercado de pases. Claro, en el cuadro italiano saben que no será sencillo retener a Ademola Lookman, mientras que los lusitanos aún no pudieron suplir la partida de Ángel Di María hacia Rosario Central.

En medio de lo que son los intereses que aparecen para que abandone a la Loba, según notificaron desde el periódico español Mundo Deportivo, la intención de Dybala es poder continuar en Italia, donde actualmente mantiene un contrato que lo une al cuadro de la capital hasta mediados de 2026.

Así como se conoció la postura del cordobés de 31 años, desde Corriere dello Sport revelaron que el agente del campeón del mundo en Qatar 2022 tendrá una charla con Frederic Massara, el director deportivo de los romanos, por la renovación pero que la misma estaría sujeta al físico del ex Palermo que lleva tres meses sin jugar por una lesión en el semitendinoso izquierdo de la que está recuperándose.

Paulo Dybala en la Selección Argentina.

Los jugadores con los salarios más altos en la Serie A de Italia

Dušan Vlahović (Juventus) – 1,620 millones de euros mensuales Lautaro Martínez (Inter) – 1,390 millones de euros mensuales Paulo Dybala (Roma) – 1,080 millones de euros mensuales Nicolò Barella (Inter) – 1 millón de euros mensual Hakan Çalhanoğlu (Inter) – 930 mil euros mensuales

Los dichos de Dybala sobre la posibilidad de jugar en Boca

El delantero de Roma fue consultado en una entrevista con Gastón y Esteban Edul sobre la posibilidad de volver al fútbol argentino para jugar en Boca. Al respecto de esto, explicó: “Al no haber jugado en Primera División y no conocer los estadios… Tengo en mente volver pero no sé si va a pasar. Paredes me presiona todos los días y a mí me encantaría jugar en Argentina”.

“En Instagram hay fotos mías de cuando era chico, lo que dice ‘Lea’, veo lo que me escriben los hinchas y es muy lindo porque nunca fui a la cancha a ver a Boca”, siguió con la presión de Paredes y el cariño que recibe por parte de los hinchas del elenco de La Ribera.

Además, explicó que su padre lo hizo hincha del club: “Mi viejo era fanático de Boca. Tuvo tres hijos y los dos más grandes le salieron de River e Independiente. Yo era el más chico y me llevaba a todos lados y a cualquier partido. Cuando Boca jugaba contra algún equipo de Córdoba íbamos siempre a la cancha”.

