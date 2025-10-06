El ex Boca que fue homenajeado en su club europeo y espera otra oportunidad en la Selección Argentina

En el marco de la fecha 8 de la Liga de Portugal, en el Estadio do Dragao, Porto empató 0 a 0 en el clásico con Benfica y de esta manera cortó con una racha de siete victorias consecutivas en el certamen, aunque se mantuvo como único líder del torneo con 22 unidades.

Previo al inicio de este encuentro, el mediocampista ex Boca, Alan Varela, vivió un momento especial, debido a que fue homenajeado por parte de su club, ya que llegó a los 100 partidos en la institución a la que llegó hace dos años a cambio de una cifra superior a los 12 millones de dólares.

“200 partidos para Pepe y 100 para Alan Varela. ¡Gracias por escribir historia en el Dragón!”, dice el posteo de la cuenta oficial del Porto, en el que felicitaron al mediocampista argentino de 24 años por llegar a este importante número en el club. Además, como regalo recibió un cuadro y una camiseta del club.

Alan Varela fue homenajeado en Porto. (Prensa Porto).

En este partido, el futbolista surgido de las divisiones inferiores de Boca fue titular y recibió una amarilla a los 77 minutos de juego. Sobre el final del encuentro, fue sustituido por Rodrigo Mora, ya que su equipo iba en búsqueda de la victoria, algo que finalmente no pudo conseguir.

Alan Varela espera por una oportunidad en la Selección Argentina

En la pasada fecha FIFA de septiembre, Varela fue convocado por Lionel Scaloni para formar parte de los entrenamientos de la Selección Argentina. Si bien integró el plantel, no logró sumar minutos ni hacer su estreno oficial con la camiseta de la Albiceleste.

Para esta nueva jornada de amistosos, el ex Boca no fue convocado, sino que en su lugar llamaron a Aníbal Moreno, el volante central que viene teniendo buenos rendimientos en el Palmeiras de Brasil, equipo con el que jugará las semifinales de la Copa Conmebol Libertadores ante Liga de Quito.

De cara a fin de año, habrá una nueva nómina para los amistosos a disputarse en noviembre. Para la misma, Varela buscará volver a ser convocado por Lionel Scaloni y así pelear por un lugar en la mitad de la cancha pensando en el Mundial de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Los números de Alan Varela en Porto

En los 100 partidos que lleva disputados en el elenco portugués, Varela convirtió dos goles y aportó 6 asistencias. Además, recibió 23 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 7.539 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, logró dos títulos a nivel local.

