El gol de Enzo Fernández en West Ham vs. Chelsea por la Premier League

El volante argentino apareció dentro del área y marcó el tercer tanto de los Blues en el partido.

Por Bruno Carbajo

Enzo Fernández volvió al gol con la camiseta del Chelsea. Y lo hizo cual delantero centro, para decir presente en el Estadio Olímpico de Londres en la visita a West Ham, por la segunda fecha de la Premier League. El volante argentino marcó el 3-1 a favor de los Blues, sentenciando una destacada jugada individual del juvenil brasileño Estevao.

A los 33 minutos del primer tiempo, el delantero recibió sobre la derecha, encaró a pura velocidad, dejando a dos rivales en el camino, e ingresó dentro del área para enviar un centro raso punzante que Enzo, capitán de Chelsea para este partido, alcanzó a empujar debajo del arco para ampliar la ventaja. Gol digno de delantero.

Se trata del primer grito para el volante argentino en la temporada, que no convertía desde el Mundial de Clubes, cuando anotó en fase de grupos ante LAFC. Ahora, colaboró para que Chelsea se acerque a su primer triunfo en la Premier League, tras el empate sin goles ante Crystal Palace en el debut y un inicio complicado ante West Ham.

Los Hammers se habían adelantado en el marcador a los seis minutos a través de Lucas Paquetá. Sin embargo, Chelsea lo dio vuelta en poco más de un cuarto de hora gracias a las apariciones de Pedro Neto y Estevao. Luego, llegó el momento de Enzo para ampliar el marcador.

